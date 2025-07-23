大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

▲大罷免來到最後關頭，綠催返鄉投票 。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數階段，對綠營而言，勝負關鍵在返鄉人潮。尤其藍軍倒數階段瘋狂造勢、陸戰的車隊掃街、加上助選廣告連發，已經催出一定不同意票，綠營原先處處挨打，但包含民進黨南投縣議員陳玉鈴成功挺過罷免案、拿下大罷免前哨戰、上周末青島東路造勢爆棚以及百工百業的大規模串聯積極表態，確實讓士氣回溫，接下來就是撐完最後一哩路，號召民眾726一定要出門投下同意票。

國民黨搶下7月25日凱達格蘭大道路權，選前之夜出席名單除了國民黨要角之外，還有民眾黨主席黃國昌、民眾黨立委。藍營內部評估，現在藍軍已經催到極限，最後不同意票能否超過同意票，還需要白營幫忙。而綠營則是表態率已經極高，但支持者焦慮的狀況難解，對罷免局勢相對悲觀，此時更需要綿密造勢與議題串聯，維持大家熱情。

藍營陸戰搭配白營空軍，確實火力驚人，一些圖卡在網路連環放送，綠營人士感嘆，連一個案情再單純不過的黨部砸雞蛋事件，都可以被他們操作成陰謀論，雖然最後證明是白營自導自演，但他們製造議題的能力確實驚人，在議題攻防上，罷免方確實有一陣子較為弱勢。

而這次網友串連起百工百業挺罷免運動，該人士直言，不少「沉默的支持者」願意站出來，積極表態確實是一種鼓舞、成功提振士氣，也有很多原先沒有預期的指標人物站出來表態，從演藝圈、前全教總理事長、企業老闆如全聯實業前總裁徐重仁、和碩董事長童子賢、各界基層勞工，更不乏原先偏藍的團體，都會讓原本不敢發聲的支持者、觀望中的中間選民願意表態。

另一讓綠營士氣大振的，就是被視為前哨戰的南投議員陳玉鈴罷免案，在陳玉鈴不願大量宣講、優先宣傳不同意罷免連帶影響南投藍委罷免案的情境下，原本綠營一度看衰，甚至國民黨內大咖幾個縣市首長積極宣講，但陳玉鈴最終仍順利挺過罷免，跌破黨內眼鏡，不同意罷免票還比陳上次議員選舉時還多，陳玉鈴政治行情扶搖之上，不少罷團都相邀宣講。

但對於罷免情勢，綠營內部仍不敢樂觀，畢竟此次罷免本來就都是藍營優勢選區，地方上的資源、人脈都相對豐沛，且幾個藍營諸侯也開始積極動員，請假的請假、下廣告的下廣告，選舉爆發力絕對不容小覷，「只有朱立倫今天突然說不用出來投票，比較讓人摸不著頭緒」。

陸戰部分，接下來兩天罷團也分別有凱道、濟南路大造勢活動，綠營民代最後倒數3天也在北市接力站路口，而上週末青島東路上，罷團號召回到青島東，在幾乎沒有動員的狀況下，確實有相當多自發性到場支持者，現場至少萬人的造勢，也讓綠營士氣大振。對於罷免成敗，綠營仍關注「返鄉投票」部分，尤其颱風將至，都讓綠營憂心恐衝擊投票率，罷免戰倒數，史上首次大罷免成敗如何，仍待關注。