　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」 。（圖／記者黃克翔攝）

▲大罷免來到最後關頭，綠催返鄉投票 。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數階段，對綠營而言，勝負關鍵在返鄉人潮。尤其藍軍倒數階段瘋狂造勢、陸戰的車隊掃街、加上助選廣告連發，已經催出一定不同意票，綠營原先處處挨打，但包含民進黨南投縣議員陳玉鈴成功挺過罷免案、拿下大罷免前哨戰、上周末青島東路造勢爆棚以及百工百業的大規模串聯積極表態，確實讓士氣回溫，接下來就是撐完最後一哩路，號召民眾726一定要出門投下同意票。

國民黨搶下7月25日凱達格蘭大道路權，選前之夜出席名單除了國民黨要角之外，還有民眾黨主席黃國昌、民眾黨立委。藍營內部評估，現在藍軍已經催到極限，最後不同意票能否超過同意票，還需要白營幫忙。而綠營則是表態率已經極高，但支持者焦慮的狀況難解，對罷免局勢相對悲觀，此時更需要綿密造勢與議題串聯，維持大家熱情。

藍營陸戰搭配白營空軍，確實火力驚人，一些圖卡在網路連環放送，綠營人士感嘆，連一個案情再單純不過的黨部砸雞蛋事件，都可以被他們操作成陰謀論，雖然最後證明是白營自導自演，但他們製造議題的能力確實驚人，在議題攻防上，罷免方確實有一陣子較為弱勢。

而這次網友串連起百工百業挺罷免運動，該人士直言，不少「沉默的支持者」願意站出來，積極表態確實是一種鼓舞、成功提振士氣，也有很多原先沒有預期的指標人物站出來表態，從演藝圈、前全教總理事長、企業老闆如全聯實業前總裁徐重仁、和碩董事長童子賢、各界基層勞工，更不乏原先偏藍的團體，都會讓原本不敢發聲的支持者、觀望中的中間選民願意表態。

另一讓綠營士氣大振的，就是被視為前哨戰的南投議員陳玉鈴罷免案，在陳玉鈴不願大量宣講、優先宣傳不同意罷免連帶影響南投藍委罷免案的情境下，原本綠營一度看衰，甚至國民黨內大咖幾個縣市首長積極宣講，但陳玉鈴最終仍順利挺過罷免，跌破黨內眼鏡，不同意罷免票還比陳上次議員選舉時還多，陳玉鈴政治行情扶搖之上，不少罷團都相邀宣講。

但對於罷免情勢，綠營內部仍不敢樂觀，畢竟此次罷免本來就都是藍營優勢選區，地方上的資源、人脈都相對豐沛，且幾個藍營諸侯也開始積極動員，請假的請假、下廣告的下廣告，選舉爆發力絕對不容小覷，「只有朱立倫今天突然說不用出來投票，比較讓人摸不著頭緒」。

陸戰部分，接下來兩天罷團也分別有凱道、濟南路大造勢活動，綠營民代最後倒數3天也在北市接力站路口，而上週末青島東路上，罷團號召回到青島東，在幾乎沒有動員的狀況下，確實有相當多自發性到場支持者，現場至少萬人的造勢，也讓綠營士氣大振。對於罷免成敗，綠營仍關注「返鄉投票」部分，尤其颱風將至，都讓綠營憂心恐衝擊投票率，罷免戰倒數，史上首次大罷免成敗如何，仍待關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國防部：6月就暫停簽約重新辦理

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

國民黨725集結凱道反罷免　自估「不會像426集會那麼多人」

「如果有就辭職」駁童子賢不實指控　徐榛蔚：1天道歉否則提告

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

台灣關稅遲未公布　行政院曝鄭麗君在華府：本週有新一輪磋商

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國防部：6月就暫停簽約重新辦理

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

國民黨725集結凱道反罷免　自估「不會像426集會那麼多人」

「如果有就辭職」駁童子賢不實指控　徐榛蔚：1天道歉否則提告

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

台灣關稅遲未公布　行政院曝鄭麗君在華府：本週有新一輪磋商

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

【一路好走】台電英雄李元瀚殉職器捐！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會：若停班課也將停止投票

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

徐榛蔚怒嗆不實指控　要求童子賢公開道歉

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

更多熱門

相關新聞

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

距離7月26日大罷免投票進入倒數，有「華語音樂教父」稱號的歌手羅大佑22日表示，這是賴皮罷免，這要大破功才行。而名嘴張益贍卻在節目指控「羅大佑去年在深圳辦演唱會，向觀眾大喊台灣是中國的」，未料，遭網友翻出片段打臉，羅大佑並沒有講出這句話，而是台下激動觀眾所喊出，網友紛紛砲轟張益贍「抹黑、潑髒水、扭曲事實」。對此，張益贍今（23日）表示，一時口快說成是羅大佑說的。在此公開澄清，並向羅大佑本人及歌迷致歉。

藍725集結凱道反罷免　自估不像426那麼多人

藍725集結凱道反罷免　自估不像426那麼多人

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

賴清德指在野黨未能回應人民訴求　「罷免、反罷免都證明台灣民主」

賴清德指在野黨未能回應人民訴求　「罷免、反罷免都證明台灣民主」

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

關鍵字：

大罷免陳玉玲民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面