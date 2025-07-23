傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

▲民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免將在26日投票，罷團持續衝高投票率、鼓動支持者出門投票，甚至還出現「同意罷免XXX就是罷免黃國昌」的文宣傳單，盼擴大連結到民眾黨立院黨團總召黃國昌，激起選民投票意識。對此，黃國昌今（23日）回應，罷團一直在社會裡面製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助也沒有。

黃國昌說，這些罷團一直在社會裡面製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助也沒有。希望這些人冷靜看看，過去這2個月當民進黨政府在搞大惡罷時，民眾黨、國民黨合作推動了多少福國利民的法案？例如還給勞工4+1天假、幫軍人加薪，以及針對職場霸凌、公務人員保障法的修正等。

「我覺得他們應該要多花一點時間，真正好好看看公共政策，看看立法院所討論通過修正的法案。」黃國昌說，過去這段時間大家對賴清德政府非常的失望，台美關稅在談判時，台灣已經邁入以前民進黨最討厭黑箱運作狀態，所有中小企業大家都剉著等，受到衝擊的很多勞工也到行政院抗議。

黃國昌喊話，真正冷靜好好想一想，如果繼續跟隨民進黨政府這樣撕裂社會、不好好推動國政的話，其實對不起這塊大家共同生長的土地，也對不起下一代。