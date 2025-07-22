台南4位教育楷模榮獲全國師鐸獎　推薦得獎率六都第一

▲台南市石門國小校長劉珍琳等4位，榮獲2025年教育部師鐸獎的教師，將於教師節受市府公開表揚。（圖／台南市教育局提供，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2025年度「師鐸獎」日前揭曉，台南市再傳佳績！復興國中校長陳文財、立人國小校長王全興、石門國小校長劉珍琳與西門實小教師邱馨慧，共4位教育人員榮獲殊榮，台南市今年推薦8人、最終有4人獲獎，推薦得獎率六都第一，再次印證台南教師在教學、輔導與行政各面向的卓越表現。

市長黃偉哲恭賀四位獲獎人，盛讚他們是教育現場的中流砥柱，並將於9月教師節表揚大會公開表彰其傑出成就。他指出，師鐸獎堪稱教育界的「奧斯卡獎」，是對教育工作者最高的肯定與鼓勵，期許更多教師效法他們，攜手為下一代打造更理想的教育環境。

教育局長鄭新輝則表示，師鐸獎採取兩階段嚴格評選制度，由地方初審推薦、中央決審決定，標準嚴謹、競爭激烈。本次台南市4人脫穎而出，代表在教學現場的耕耘被充分看見，也讓市府對教育現場充滿信心與感謝。

「為了孩子，我想辦法讓學校亮起來。」陳文財在教育現場深耕多年，曾在官田等偏鄉服務，為讓學生安心晚自習，主動協調區公所加裝路燈，照亮孩子回家的路。他也善用社會資源，添購冷氣、改善教室環境，甚至準備點心與晚餐，只為給孩子一個平等的學習機會與溫暖的校園。

「每個孩子都該成為他人生賽道上的明星。」王全興在教學之餘，更關心孩子的家庭與生活。他曾協助過世教練的遺族設立教育基金，並幫忙媒合工作，讓教練遺孤安心求學。如今，孩子加入學校棒球隊、拿起父親的手套，對著球場輕聲說：「爸爸，我會接替你，成為最棒的投手。」

「我只考了38分，但我沒有放棄。」劉珍琳在畢業前的最後一課，她總在黑板上寫下「38」，那是她國小六年級數學考試的分數，也是她與學習搏鬥過的證明。她用自身故事告訴孩子：成績不是終點，只要持續學習、勇敢面對，未來就有無限可能。

「一堂課，也可以改變一段關係。」邱馨慧堅守「愛與引導」的教學信念，曾利用一支有關網路霸凌的影片，引導學生進行討論與反思，再透過個別溝通，讓學生建立同理心，成功化解潛在的校園霸凌衝突。孩子們不僅重拾友情，也從中學會了尊重與包容。

教育局表示，這4位教師的感人故事與教育精神，已由教育部收錄於《114年師鐸獎芳名錄》，並將同步上傳至教育部「良師興國」網站（https://excellentteacher.moe.edu.tw/）及「教育家」網站人物故事專區（https://teachersblog.edu.tw/），讓社會各界一同見證教育現場的光與熱。