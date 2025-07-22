電信外包工趁丹娜絲發大財　50萬元基地台訊號電纜被3賊剪光

▲麻豆警分局查獲3名男子趁風災期間剪斷基地台訊號電纜，現場查扣約700公尺訊號線與油壓剪等作案工具。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆警分局日前查獲3名男子趁颱風過後、通訊尚未完全恢復之際，闖入設於六甲區的電信基地台行竊電纜，警方查扣作案工具及700公尺訊號線，市值約新台幣50萬元，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

台灣大哥大於7月21日下午5時許發現設於六甲區港仔頭段的行動通訊基地台訊號異常，原本以為是風災影響，派員前往查修時，赫然發現3名男子正持工具剪斷訊號電纜並搬運上車，隨即報警。

麻豆分局獲報後迅速派遣警力，並由六甲所長蘇炎興、警員黃泓鈞及實習生黃禎瑢於附近產業道路攔截查獲涉案男子許姓（49歲）、陳姓（40歲）及李姓（49歲）等3人，當場依現行犯將3人逮捕，並起出油壓剪2支與已裁切之訊號電纜約700公尺。

警方調查，3人皆為其他電信公司外包維修人員，南下支援期間，發現台灣大哥大基地台在災後無人看守，竟心生歹念剪取電纜圖利，所幸當場被逮。全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局表示，風災期間公共設施遭破壞頻繁，易成不法分子下手目標，警方將持續加強巡邏與查緝，全力維護災後公共安全與通訊穩定，呼籲民眾如發現可疑情事，應立即通報警方，共同守護家園。