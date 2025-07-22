李元瀚左手食指因電擊嚴重碳化　「3D擬真義肢」讓他完整離世

▲李元瀚家屬決定放棄搶救，捐贈器官遺愛人間，百名醫護列隊鞠躬感謝。（圖／林東良翻攝）

記者葉品辰／台南報導

台電員工李元瀚（36歲）15日在嘉義義竹鄉搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，不料意外遭6000伏特電擊，被送往奇美醫院柳營分院透過葉克膜維持生命。李男家屬21日晚間決定放棄急救並捐贈器官，經院方評估後，李元瀚成功捐贈一對眼角膜。此外，李元瀚左手食指因電流通過造成嚴重碳化，院方找業者以3D列印方式製作擬真義肢，讓他完整到另一個世界。

李元瀚15日在嘉義義竹鄉進行風災後電力搶修作業，不慎遭高壓電6000伏特電力電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，左手食指也因高壓電擊造成嚴重碳化，仰賴葉克膜維持心肺功能。21日晚間家屬決定放棄搶救，李父今日在醫護人員陪同下表示感謝，並希望化小愛為大愛，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。

此外，為了讓李元瀚能以完整體態走完最後一程，院方透過3D列印方式製作左手食指的擬真義肢，讓他「完完整整到另一個世界」。

▲台電員工李元瀚意外遭電擊命危，家屬決定放棄救治同意器捐。李父22日出面感謝各界眾關心。（圖／記者林東良翻攝）

嘉義地檢署今天進行相驗，表示李元瀚身上有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，死因為缺氧性腦病變死亡。