台南推U12交通利多！　生活公車20路厝邊公車904路23日正式啟動

▲生活公車20路與厝邊公車904路自23日上路，行經亞太棒球場，便利民眾觀賽與通勤。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合台南U12世界盃少棒賽即將開打，台南市交通局自7月23日起調整原20路市區公車，拆分為「生活公車20路」與「厝邊公車904路」，並全面提升班次與服務範圍，盼讓市民與全國球迷搭車更便利，輕鬆前往亞太棒球場觀賽替小將加油。

交通局指出，原20路因單趟行駛時間長達2小時，班距過長、效率不佳，市長黃偉哲指示交通局檢討路網，依據電子票證分析結果，將東區、永康區段保留為生活公車20路，安南區段則獨立為厝邊公車904路，雙線皆採一段票計費。

交通局長王銘德表示，新20路起訖站調整為「仁德轉運站—安南醫院」，行經南紡購物中心、崑山科大、永康火車站、台南應用科大、和順轉運站、亞太棒球場等熱點，並新增永康衛生所、永大滑輪溜冰場等民眾關注站點，班次也從每日21班倍增為40班。

至於新設的厝邊公車904路，則自「永康臨時轉運站—鹿耳門天後宮」，貫穿安南區重要行政、就醫與文化節點，包括安南醫院、台江文化中心、農產品批發市場、安南區公所、海東國小與土城高中等，部分班次更延駛至四草，每日40班全力運轉。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，U12少棒賽將於25日開打，交通局已協調賽事期間增設「永康火車站—亞太棒球場」免費接駁車，結合新20路與904路路網，打造全台首屈一指的「看棒球搭公車」便利模式，歡迎市民與球迷多加利用。