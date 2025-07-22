台南東區透天商店突冒濃煙！　冷凍櫃起火消防破門急滅火

▲台南市東區崇德路一間透天商店突冒濃煙，消防隊破門灌救，初判為冷凍櫃走火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區崇德路一處透天住宅兼商店，21日晚間8時多驚傳火警，民眾發現屋內冒出大量濃煙，緊急撥打119通報，消防局獲報後立即出動7個分隊到場，破門進入火場，迅速撲滅火勢，所幸未釀人員傷亡，起火原因初判為冷凍櫃下方電氣走火，現場一度陷入虛驚。

火警發生在晚上8時17分左右，附近住戶目擊該商店冒出異常濃煙，懷疑發生火警，隨即報案。消防人員抵達後，發現大門深鎖，隨即破壞側門進入，迅速布設水線並進行滅火，火勢很快受到控制，現場隨後進行排煙與熱顯像儀掃描，並未發現有餘火或異常溫度。

稍後該店員工趕到現場表示，老闆透過手機遠端觀看即時監視器畫面，確認起火點來自冷凍櫃底部，初判為設備老化或電線短路，非外力破壞所致。老闆也隨即趕到現場，向消防人員表達歉意，感謝第一時間的快速應變，也坦言因個人疏忽造成公共資源浪費，未來將委由專業電工全面檢修電力迴路，強化用電安全。

現場消防人員也針對該商店進行住宅防火宣導，建議業者應主動裝設住宅用火災警報器，以提高火災初期警覺性，避免災情擴大。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，此次火警所幸發現及時，無人受傷，也未延燒至其他樓層，但仍提醒民眾：高耗電電器如冷凍櫃、冷氣、微波爐等，務必配置獨立插座，避免多項大電流設備共用延長線，容易因過載導致走火。

消防局長李明峯進一步呼籲，家戶與商家應全面安裝住宅用火災警報器，此舉不僅可及早偵測火警，也能爭取寶貴逃生與滅火時間，降低人命與財產損失。

第七大隊也再次提醒民眾，應遵守電氣安全「五不一沒有」原則：「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物」，以及「沒有安全標章的產品，不要買、不要用」，並定期檢查家中老舊電器與電線，養成安全用電習慣，守護居家安全。