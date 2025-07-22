北市東區紅牌重機遭縱火！知名酒吧店長被拔　竟對新任愛車下手

記者張君豪／台北報導



北市大安區忠孝東立4段223巷內發生一起人為縱火案件。警方調查發現為陳男（26歲）涉嫌潑灑汽油點火焚毀高姓同事停放路邊的重機，縱火動機疑為陳男不滿被拔除店長職位調離怨恨報復。遭焚毀的HONDA CB1100大型重機新車價達52.8萬元新台幣，轄區大安警方19日到新北市土城區拘提涉嫌縱火的陳男到案，依涉犯公共危險、毀損、恐嚇等罪嫌移送。





▲大安警方在新北土城逮捕涉嫌縱火的陳姓員工。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，敦南所在17日凌晨3時55分獲報，忠孝東路4段巷內有紅牌重機車排氣管冒火，警消人員火速趕抵，迅速撲滅火勢，經消防局火災調查人員發現疑遭縱火，警方組成專案小組追查。





警方調閱縱火者來去向監視器，發現縱火陳男當日先騎機車外出到加油站以自助加油方式購買汽油，接下來換開汽車到北市延吉街，在車內變裝後走路前往忠孝東路4段223巷對高男名下的大型重機實施縱火。陳男縱火過程為規避警方追緝，刻意戴安全帽、口罩變裝犯案逃逸。





大案警方調閱監視器鎖定陳男身分後，向北檢聲請拘票，幹員在7月19日上午11時50分，到新北市土城區廣明街陳嫌住處將他拘提到案。並起獲作案用安全帽、口罩及變裝衣物等證物。



被害人高男（34歲）則向警方表示，他為大安區知名酒吧「台北妹酒之王」敦化店店長，事發當時人仍在國外觀光，7月18日返台後，才發現停在店外的HONDA CB1100重機遭人縱火焚毀。





高男認為，過去與陳嫌曾是職場好友，但自己6月接任陳男敦化店店長職位後，陳男同時間遭公司降職、調任信義店後對他相當不滿。在案發前陳嫌還在公司群組嗆聲：「你別在外面亂講話」，高男除愛車遭毀損外，一併對陳男提出恐嚇告訴。警方研判陳嫌疑遭降職心生怨懟才縱火報復，他落網坦承犯案，向警方表示「相當後悔」警詢後依刑法公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

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