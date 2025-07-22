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GD演唱會實名制遭破解！假身分可入場　黃牛集團撈2千萬4人交保

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊第三隊日前網路巡邏發現，有賣家透過臉書、IG、LINE群組公然販賣韓國藝人GD演唱會門票，由於GD日前受訪表示，演唱會將採取實名制認證，保證杜絕黃牛，但業者拍胸脯保證可協助通過實名制認證，該演唱會從7月11日至13日舉辦，門票一開賣就被搶光，原價8980元的VVIP門票開價6～12倍，最少可賣到5.5萬元以上，刑事局會同台北、台中刑大共組專案小組、報請台北地檢署指揮偵辦。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲販售含藝人GD演唱會門票的黃牛集團逮4人到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊宣布破獲販售含藝人GD演唱會門票的黃牛集團逮4人到案說明。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方蒐證鎖定主嫌柳男（42歲、曾任徵信業者）透過手下陳姓工程師提供購票粉絲協助印發偽造身分證，購票粉絲只要附上證件照片，陳男就會利用網路可取得的身分證生成工具，套印有購票者照片和符合實名認證的身分證協助入場。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲販售含藝人GD演唱會門票的黃牛集團逮4人到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局幹員曾假扮GD粉絲，到場監控演唱會主辦機關實名認證制度，離奇的是「該集團偽造身分證沒有浮水印和螢光防偽造標籤」相當粗糙，但現場的驗票人員就是看不出來是假證件，驗票人員放水情況都被警方專案小組蒐證錄下。

警方跟監發現，黃牛集團還利用台北小巨蛋附近高級飯店租房間當據點，作為兌換票券及協助提供假身分證入場服務，只要購票粉絲順利入場後就會收回假證件避免衍生事端，並提供偽造的演唱會入場手環讓粉絲方便進出場。專案小組7月15日到台中大里、新竹地區搜索，查扣包含G-Dragon等知名藝人演唱會兌票序號1500組、實體演唱會門票44張、太妍演唱會粉絲福利品、偽造證件、演唱會手環、電腦主機、筆記型電腦、新台幣16萬4千元、彩色影印機、圓角器、護貝機、護貝紙及偽造身分證鋼印等證物。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲販售含藝人GD演唱會門票的黃牛集團逮4人到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

黃牛集團主嫌柳男到案坦承是透過網路資訊，搭機到香港購買駭客取得的GD演唱會數千組序號，返台後便透過網路以6～12倍價格轉賣，警方調查光是之前包含張惠妹、林俊傑、太妍等演唱會，該集團最少獲利超過2千萬元，柳嫌本來是當地徵信社職員，轉職賣黃牛票後發現太好賺，夥同擔任大樓保全的江男（26歲）、早餐店老闆詹男（44歲）分工上網兜售門票，再由任職工程師的陳男幫忙製作假身分證，協助買票粉絲蒙混入場。

除此之外，警方還查出柳嫌電腦中居然有尚未開賣的孫燕姿、BLACKPINK演唱會門票序號約600多組，不排除有境外掃票集團與演唱會主辦單位合作，內神通外鬼洩露尚未開賣的當紅藝人演唱會門票；警方偵訊後，柳嫌拒絕透露香港掃票團體相關資訊，訊後依違反文化創意產業發展法、戶籍法移送台北地檢署偵辦。柳嫌30萬元交保、陳男20萬、詹江2人各15萬元交保候傳。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲販售含藝人GD演唱會門票的黃牛集團逮4人到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

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