屏東男網拍自行車遇詐騙　ATM操作突想起「反詐宣導」救了他

▲里港警分局向鍾男拆穿假網拍詐財手法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子在臉書社團刊登二手自行車訊息後，遭冒名「宅配通客服」詐團聯繫，對方以驗證金流等話術要求提供帳戶並操作網銀。他一度受騙，所幸憶起反詐宣導，急赴里港警分局求助。警方確認為假網拍詐騙，立即制止其操作，成功攔阻匯款。

里港警分局九如分駐所警員陳亮宇、陳俊嘉日前擔服值班與備勤勤務時，突見一名男子神情慌張走入派出所求助。

九如分駐所所長邵軾傑說明，該名鍾姓男子日前於Facebook社群平台張貼一則販售二手自行車貼文，不久便收到陌生買家私訊表示有意購買，並稱將透過「宅配通」完成交易。對方接著以「賣家尚未完成物流驗證」、「需進行實名認證」、「未簽署金流協議」等話術為由，傳送假冒宅配通客服的LINE連結及QR Code，引導鍾男加入聯繫。詐騙集團又冒充客服人員，要求其提供銀行帳戶資訊，甚至進一步指示其操作ATM或使用網路銀行進行「帳戶驗證」或「認證匯款」。

鍾男一度在對方持續施壓下準備操作網銀，但就在關鍵時刻，憶起近期曾聽聞警方反詐騙宣導內容，意識到其中疑點重重，便立即前往九如分駐所尋求協助。

警方了解情形後，初步判斷為典型「假網拍詐騙」手法，立即請其中止與對方聯繫，並協助鍾男查詢相似詐騙案例。鍾男經比對後驚覺遭遇與其他案例高度相似，所幸尚未依對方指示匯款，成功避免財損。他事後也表示，會將此經驗分享給親友，強化防詐意識，提醒身邊人勿輕信網路陌生交易。

分局長温基興表示，詐騙集團常利用物流名義與網拍交易進行詐騙，手法層出不窮，民眾如遇可疑訊息，務必冷靜查證，或撥打165反詐騙專線、110報案專線，亦可就近向派出所求助。警方也持續推動反詐教育宣導，盼民眾與警方共同提高警覺，守護個人財產安全。