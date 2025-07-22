貸款專員只用LINE！屏東男險成人頭帳戶　東港警即時阻詐

▲東港警方勸阻陳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮陳姓子日前在銀行臨櫃申請「非約定轉帳」功能時，行員察覺有異，通報警方即時介入。陳男指透過LINE與不明貸款公司聯繫，對方聲稱該功能為還款所需，警方一聽即判斷為典型假貸款詐騙，立即勸阻他停止操作，成功避免帳戶遭冒用或財損，守住辛苦積蓄。

東港警分局東濱派出所警員程崇育、劉芳雯日前接獲第一銀行通報，稱有民眾臨櫃辦理非約定轉帳功能，經行員關懷下發現疑似遇到詐騙，遂通報警方協助查證攔阻。

經查，26歲陳男向警方表示於網路加入不明LINE貸款公司，對方(詐團)要求開立非約定轉帳功能，用途為後續歸還貸款用；在警方詢問下，發現他說詞反覆，且所稱貸款專員都是使用LINE交易，警方分析此類為假貸款詐騙手法，並告知其操作過程可能導致帳戶遭到冒用變成人頭帳戶或直接損失金額，他聽完警方的講解後，打消貸款及開立非約定轉帳之功能。



東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體取得信任，加入即時通訊拉攏受害者，以低利貸款為誘餌，誘騙民眾提供個人資料，並要求設定非約定轉帳；提醒民眾應透過合法金融管道辦理貸款，避免受騙，如有疑慮，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。