社會 社會焦點 保障人權

剴剴案惡保母姊妹「以虐取樂」！二審不判死原因曝...再延押2個月

記者黃哲民／台北報導

高院審理剴剴案惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳所涉凌虐致死等罪，今（27日）駁回上訴，維持各無期徒刑、18年徒刑，判決理由指出，姊妹倆行為時的法定刑並無死刑選項、沒有判死空間，姊妹倆雖仍有社會復歸可能性，但以非人道方式密集凌虐，造成年幼心靈遭受一般成年人都難以承受的恐懼，因此無從下修刑度，還可上訴。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚，總召張瓦力受訪坦言深怕會改成輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

此外，劉氏姊妹到案被羈押至今約2年，現有押期將在本月（1月）31日屆滿，高院合議庭認為宣判後仍有羈押原因與必要，今判決時一併裁定姊妹倆從下月（2月）1日起，各延長羈押2個月，得抗告。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）、劉若琳（右圖左），二審仍各判處無期徒刑、18年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

二審今上午判決後，許多關注本案的「剴剴戰士」在場外歡呼，感謝法官但也遺憾未能從重判死，合議庭公布簡要判決理由指出，劉氏姊妹本案涉犯的罪名中，《刑法》第286條的凌虐兒童妨害身心發展致死罪，去年（2025年）8月1日三讀修正經總統公布施行，增訂被害人若未滿7歲，行為人最重可判死。

合議庭指出，新法不溯及既往，劉氏姊妹涉犯本案時的舊法，法定刑為無期徒刑或10年以上徒刑，所以本件沒有判死空間。

至於劉若琳一審被判刑18年，檢方上訴請求加重改判，二審沒准許的原因，是認為她犯罪情節重大，但參與程度低於姊姊劉彩萱，故一審斟酌相關情狀事由，對劉若琳的量刑難認有何裁量不當之處。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚，總召張瓦力受訪坦言深怕會改成輕判，糾結好幾個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

針對辯護律師團主張一審審判長訴訟指揮有瑕疵、沒准許辯方聲請調查的證據、鑑定人不夠公正等，高院合議庭認為一審審判長已避免參審的國民法官負擔過重，也適時制止鑑定人不當陳述，所為判斷具有相當程度合理性，並無恣意、邏輯上難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持等情形，二審應予以尊重。

而劉氏姊妹經鑑定均仍有社會復歸可能性，卻未獲酌減改判的原因，高院合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴安全感及信任感，但她見剴剴無家屬探視關懷、主管機關未有效監督，竟利用自身優勢權力支配關係，將沒有反抗能力、難以求援的剴剴，視為宣洩情緒的工具。

▲▼剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，剴剴外婆委任律師團成員林帥孝（西裝）、曾宿明（連帽外套）鬆了一口氣，受訪感謝法官，並轉達剴嬤心聲 。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，「剴剴戰士」自製道具在法院外表達關注 。（圖／記者黃哲民攝）

短暫的3個月間，劉彩萱反覆而密集以非人道方式凌虐剴剴，其凌虐方式五花八門，甚至將凌虐剴剴的照片傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴的心得，夾雜嘲弄、辱罵剴剴的言語，從中獲得滿足，「顯係以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂」，實無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等情節，作為合理化凌虐剴剴的藉口。

合議庭認為劉彩萱上訴聲稱犯罪動機，是惡性循環下失控所致，不可採信，剴剴為未滿2歲的幼兒，身體及心理仍需依附成年人，但剴剴生前最後3個月，遭劉氏姊妹以非人道方式密集凌虐，「在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨」。

合議庭指出，剴剴最終被剝奪生命權而造成不可回復的後果，「其年幼心靈所產生之恐懼當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲之幼兒」，本於《兒童權利公約》所揭示兒童最佳利益原則，劉氏姊妹量刑無從下修，且本案所生損害，遠高於過往類似案例，一審判決並未違反「罪刑相當原則」及「平等原則」。

01/25 全台詐欺最新數據

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

藝人郁方今（27日）趕赴高院關切剴剴案惡保母姊妹二審判決結果，遲到錯過當庭聆判，在場外與「剴剴戰士」們相互打氣，她表示二審維持一審判決就是最好的禮物，「剴剴會永遠是刻在我們心裡面的名字」，她更喊話這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體。

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！

快訊／惡保母姊妹虐死剴剴！高院駁回上訴　維持無期、18年刑期

快訊／惡保母姊妹虐死剴剴！高院駁回上訴　維持無期、18年刑期

剴剴案保母姊妹雙雙上訴　二審1／27宣判

剴剴案保母姊妹雙雙上訴　二審1／27宣判

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

關鍵字：

剴剴惡保母凌虐致死死刑社會復歸可能性

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

