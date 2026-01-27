剴剴案惡保母姊妹「以虐取樂」！二審不判死原因曝...再延押2個月

記者黃哲民／台北報導

高院審理剴剴案惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳所涉凌虐致死等罪，今（27日）駁回上訴，維持各無期徒刑、18年徒刑，判決理由指出，姊妹倆行為時的法定刑並無死刑選項、沒有判死空間，姊妹倆雖仍有社會復歸可能性，但以非人道方式密集凌虐，造成年幼心靈遭受一般成年人都難以承受的恐懼，因此無從下修刑度，還可上訴。

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

此外，劉氏姊妹到案被羈押至今約2年，現有押期將在本月（1月）31日屆滿，高院合議庭認為宣判後仍有羈押原因與必要，今判決時一併裁定姊妹倆從下月（2月）1日起，各延長羈押2個月，得抗告。

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）、劉若琳（右圖左），二審仍各判處無期徒刑、18年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

二審今上午判決後，許多關注本案的「剴剴戰士」在場外歡呼，感謝法官但也遺憾未能從重判死，合議庭公布簡要判決理由指出，劉氏姊妹本案涉犯的罪名中，《刑法》第286條的凌虐兒童妨害身心發展致死罪，去年（2025年）8月1日三讀修正經總統公布施行，增訂被害人若未滿7歲，行為人最重可判死。

合議庭指出，新法不溯及既往，劉氏姊妹涉犯本案時的舊法，法定刑為無期徒刑或10年以上徒刑，所以本件沒有判死空間。

至於劉若琳一審被判刑18年，檢方上訴請求加重改判，二審沒准許的原因，是認為她犯罪情節重大，但參與程度低於姊姊劉彩萱，故一審斟酌相關情狀事由，對劉若琳的量刑難認有何裁量不當之處。

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

針對辯護律師團主張一審審判長訴訟指揮有瑕疵、沒准許辯方聲請調查的證據、鑑定人不夠公正等，高院合議庭認為一審審判長已避免參審的國民法官負擔過重，也適時制止鑑定人不當陳述，所為判斷具有相當程度合理性，並無恣意、邏輯上難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持等情形，二審應予以尊重。

而劉氏姊妹經鑑定均仍有社會復歸可能性，卻未獲酌減改判的原因，高院合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴安全感及信任感，但她見剴剴無家屬探視關懷、主管機關未有效監督，竟利用自身優勢權力支配關係，將沒有反抗能力、難以求援的剴剴，視為宣洩情緒的工具。

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，「剴剴戰士」自製道具在法院外表達關注 。（圖／記者黃哲民攝）

短暫的3個月間，劉彩萱反覆而密集以非人道方式凌虐剴剴，其凌虐方式五花八門，甚至將凌虐剴剴的照片傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴的心得，夾雜嘲弄、辱罵剴剴的言語，從中獲得滿足，「顯係以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂」，實無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等情節，作為合理化凌虐剴剴的藉口。

合議庭認為劉彩萱上訴聲稱犯罪動機，是惡性循環下失控所致，不可採信，剴剴為未滿2歲的幼兒，身體及心理仍需依附成年人，但剴剴生前最後3個月，遭劉氏姊妹以非人道方式密集凌虐，「在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨」。

合議庭指出，剴剴最終被剝奪生命權而造成不可回復的後果，「其年幼心靈所產生之恐懼當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲之幼兒」，本於《兒童權利公約》所揭示兒童最佳利益原則，劉氏姊妹量刑無從下修，且本案所生損害，遠高於過往類似案例，一審判決並未違反「罪刑相當原則」及「平等原則」。