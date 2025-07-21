高雄和尚「假化緣真行竊」！3秒摸走1支手機　老練手法曝光

記者賴文萱／高雄報導

假化緣真竊盜！高雄苓雅區三和市場，一名竊賊打扮成和尚模樣降低民眾戒心，趁著一對夫妻下車採買時，偷取他們放在機車前座置物孔的手機。警方獲報後調閱監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，查緝到案後依法送辦。

▲高雄和尚「假化緣真行竊」！3秒摸走一支手機。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」今天曝光一段影片，只見在人來人往的三和市場裡，一對夫妻停下機車正在一旁攤販採買，旁邊出現一名和尚正在化緣，不料，該名和尚眼尖發現夫妻倆放在機車前置物孔的手機忘記帶走，下秒竟直接伸手偷竊，過程僅3秒。

▲高雄和尚「假化緣真行竊」，警方調閱監視器鎖定犯嫌，將查緝到案。（圖／翻攝社會事新聞影音）

該名竊賊隨後俐落轉身確認，並快速把手機放入自己的袋中，整個偷竊手法相當老練，全程也戴著口罩及墨鏡，讓人難以辨識。據了解，該男子疑似打扮成和尚模樣降低民眾戒心，並刻意挑選在人潮眾多的市場「假化緣真行竊」，幾乎防不慎防。

警方表示，20日13時11分接獲民眾至所報案放在機車前座置物孔的1支手機遭竊，遂依規定受理偵辦。經了解，該案發生於17日10時15分，獲報後立即派員調閱監視器，現已鎖定犯嫌身分，將於查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌偵辦。