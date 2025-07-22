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川普、納坦雅胡關係恐現裂痕！　白宮內部懷疑氣氛升溫

▲以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

▲川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國白宮21日指出，總統川普對以色列近日在加薩與敘利亞的軍事行動感到措手不及，並在2起事件中緊急致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），要求「立即修正」。這些互動突顯出兩位領導人之間日益緊張的關係動態。與此同時，白宮內部對納坦雅胡的懷疑日漸升溫。

CNN引述白宮消息人士指出，以色列上周空襲加薩地區唯一的天主教堂後，川普立即打電話表達不滿，要求納坦雅胡發表聲明承認該次攻擊是「誤擊」。川普同樣對以色列空襲敘利亞首都大馬士革感到驚訝，當時美方正積極參與該國戰後重建。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）21日在白宮對記者表示，「總統與納坦雅胡總理保持良好工作關係，並經常聯繫。他對敘利亞的轟炸以及對加薩天主教堂的襲擊感到意外」，「總統在兩起事件中都迅速致電總理，要求修正情勢。」

李威特補充，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正在努力穩定敘利亞局勢。川普政府已開始放寬對敘利亞的制裁，並表態支持該國新任總統、前反抗軍領袖沙拉（Ahmed al-Sharaa）。

川普原本希望納坦雅胡訪美期間能促成加薩停火協議，內容包括釋放仍遭哈瑪斯（Hamas）挾持的人質，並大幅增加對加薩的人道援助。不過，納坦雅胡最終在未宣布任何協議的情況下離美。

距離調解方提交最新停火與人質交換提案給哈瑪斯已將近一周，各方都還在等哈瑪斯領袖的回應。2名消息人士指出，哈瑪斯聲明表示，「我們正不分晝夜傾全力促成加薩停火與人質協議的達成。」

川普對加薩衝突造成的傷亡持續升高感到日益憂心，包括上周教堂遭炸造成的3人死亡。

李威特表示，「總統對這場中東衝突的態度一貫明確，這場戰事已持續太久，而且近來變得極為殘酷。每天都有新的死亡報導，總統不樂見此事，期望殺戮能停止。」

李威特也強調，川普政府正積極讓援助進入加薩，即使25個西方國家外長共同譴責以色列「滴水式」發放援助。加薩衛生部門指出，自5月底以來，已有逾1000名試圖獲取人道援助的民眾喪命。

李威特再度搬出拜登擋箭，「這是一個非常棘手且複雜的局勢，是前一屆政府軟弱所遺留下來的結果。我認為總統值得肯定。他始終明確表達自己追求和平的立場。」

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