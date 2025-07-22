8月後邊繳關稅邊談　美財長：高關稅會逼出好協議

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

川普政府將於8月1日開始對多國開徵新一輪關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日重申，美方對貿易協議的「品質」遠重於是否趕在關稅寬限期前達成協議。他強調，關稅本身即是一項談判籌碼，能為美國創造有利條件，若有國家在8月之後被徵收高關稅，將施壓他們對美國拿出更好的協議。

貝森特接受《CNBC》專訪時表示，「我們會看總統的決定」，但他也直言，若美國如期於8月1日恢復徵稅，「更高的關稅將對這些國家形成更多壓力，讓它們提出更好的協議」。他指出，美國政府的談判原則不是追求快速達成協議，而是要「高品質協議」。

川普政府於今年4月2日首度宣布，對多個主要貿易夥伴祭出最高達40％的懲罰性關稅，並多次延後實施期限，最新延長至8月1日。貝森特透露，美國已向貿易夥伴清楚表示，若談判無進展，新關稅水準「有可能回到4月2日的高點」。

貝森特強調，即便8月1日如期開徵，美國仍不會停止協商，「我們會持續談判，但不會為了成交而急於簽署協議」。貝森特進一步以印尼為例指出，該國歷經5輪協商，每次條件皆優於前次，最終雙方成功達成高品質協議。根據協議內容，印尼原面臨的32％關稅最終降至19％，美國則獲得自印尼進口特定產品的零關稅待遇。

這也使印尼成為目前唯一在收到美國關稅通知函後，仍成功完成協議、避免重稅的國家。

川普政府近期亦不斷釋出強硬訊號，表明8月1日是「硬期限」。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前也指出，「8月1日之後各國仍可繼續與我們談判，但將必須開始繳納關稅。」