美有望宣布新貿易協議　白宮：川普今見菲律賓總統

▲美國白宮新聞秘書李威特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國將自8月1日起對各國開徵新一輪關稅。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）21日表示，8月1日將是美方開始實施新關稅措施的日期，而在此之前，總統川普還會針對更多國家送出關稅通知函，並可能宣布新的貿易協議。

川普政府先前設定的關稅寬限期即將於8月1日屆滿，李威特表示，目前總統川普與其貿易談判團隊正積極與各國就貿易協議展開對話。其中，菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定將於今（22日）訪問白宮，兩國元首預料將討論到雙邊貿易協定等議題。

李威特強調，8月1日僅是美國對已收到通知的國家開始徵收關稅的時間點，但在此之前，外界還將看到更多關稅通知函與貿易政策公布。她指出，財政部長貝森特（Sarah Beth Bessent）、商務部長盧特尼克（霍華德・盧特尼克，Howard Lutnick）與美國貿易代表葛里爾（Adam Grier）目前都在持續與美國的貿易夥伴密切溝通。

菲律賓總統馬可仕展開訪美行程，期間將拜會美國國防部與國務院高層，並於今赴白宮與川普會面，目的在談判降低對菲進口產品的20％關稅，並加強經貿與安全合作，菲律賓也希望憑藉與美國的防禦聯盟，爭取更優惠的貿易條件。

路透指出，儘管川普已與越南及印尼達成20％與19％的基本關稅協議，分析師預測菲律賓可能取得低於此標準的關稅優惠，原因在於美菲歷來密切的防衛合作、地緣戰略重要性，以及川普對該地區表現出的友好態度。此次馬可仕將成為川普第二任期內首位來訪的東南亞領袖。