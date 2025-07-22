美財長稱「不急著簽貿易協議」　對中新一輪會談聚焦俄油制裁

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日接受訪問時表示，川普政府在推動貿易談判時，首重協議「品質」，強調「不會為了達成協議而倉促行事」。他並透露，美中即將展開新一輪會談，議題可能從傳統貿易轉向中國購買俄羅斯與伊朗石油等具國安敏感性的能源問題，顯示美國談判策略正向地緣政治延伸。

《CNBC》報導，針對將於8月1日到期的關稅寬限期，貝森特重申，美國已做好恢復高關稅的準備。他指出，「我們會看總統的決定，但如果我們還是回到8月1日的關稅措施，我認為更高關稅將進一步施壓那些國家，以達成更好的協議。」他也提到，是否延長寬限期，將由總統川普裁定。

針對美中關係，貝森特透露，「雙方近期將有會談。」他認為目前雙邊貿易處於「良好狀態」，但接下來的重點將轉向其他戰略議題，特別是中國大規模進口來自受制裁國家的能源。他表示，「不幸的是，中國是受制裁伊朗石油和受制裁俄羅斯石油的大買家，因此我們可能開始討論這個問題。」

對於未來可能針對俄羅斯加強制裁，貝森特也示意，美方將採取關稅手段施壓，而非傳統經濟制裁。他指出，「任何購買受制裁俄羅斯石油的國家都將面臨最高100%的次級關稅。」他補充，若美國實施這項關稅措施，將會鼓勵歐洲盟國一同跟進。

至於日本政局，貝森特則表示，川普政府關注的並非日本內部政治，而是如何在貿易上爭取「對美國人民最有利的條件」。