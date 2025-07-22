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標普、那指創歷史新高！Meta領漲逾1.2％　台積電ADR跌1.5美元

▲美股。（圖／路透社）

▲美股。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美股21日在大型科技股與企業財報的激勵下延續漲勢，投資人對企業獲利表現的信心超越了對全球貿易進展不確定性的擔憂。標普500指數與那斯達克指數雙雙刷新歷史紀錄，標普500指數首度站上6,300點關卡。科技股方面，Meta領漲逾1.2％，台積電ADR則下跌超過1美元。

標準普爾500指數上漲8.81點，漲幅0.14%，收在6,305.60點。

那斯達克指數則上漲78.52點，漲幅0.38%，收在20,974.17點。

受惠於Meta Platforms與亞馬遜等科技巨頭股價上漲，兩大指數在盤中早些時候即觸及新高。

道瓊工業指數終場下跌19.12點，跌幅0.04%，收在44,323.07點。

費城半導體指數則小幅上漲6.80點，漲幅0.12%，收在5,739.42點。

個股方面，亞馬遜終場上漲3.24美元，約1.43%，收229.37美元；Meta上漲8.68 美元，或1.23%，收712.96美元；電動車大廠特斯拉下跌1.16美元，跌幅0.35%，收在328.49美元；晶片龍頭輝達下跌1.03美元，跌幅0.60%，收在171.38美元；台積電ADR下挫1.55美元，收在238.85美元，跌幅0.64%。

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