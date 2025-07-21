號碼被印尋貓T恤上　女每天「接十幾通來電」崩潰：貓一直在家

▲女每天收到大量幫她找貓的騷擾電話。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

加拿大英屬哥倫比亞省一對夫妻的電話莫名被放在一件尋貓T恤上，使得他們幾乎每天都會接到騷擾電話，通報找到他們的貓了，可是他們所養的寵物貓根本就沒失蹤，令他們非常困擾。

男子喬納森(Jonathan McCurrach)與妻子娜塔莎(Natasha Lavoie)近來向當地媒體CBC News表示，他們的電話號碼被放置在T恤設計上，導致每天都接到十幾通騷擾電話。

Couple hounded with calls after their number is listed on t-shirt decorated with missing cat poster https://t.co/iwKwCsXlyd pic.twitter.com/PAZfQJ6PvE — New York Post (@nypost) July 19, 2025

從畫面中可看到，該T恤上印了尋貓啟事，還有這對夫妻的電話，希望大家能幫忙尋找寵物貓Torbo，可是他們養的貓根本沒走失，而且也不叫Torbo，而是Mauser。

娜塔莎表示，「很多人打電話給我，說他們找到走失的Torbo了，並且希望我付懸賞費用，可是我第一個反應是，我家貓咪明明在家中吹冷氣」，她和丈夫原本以為是遇到詐騙，連續被電話騷擾一個月後，才發現是因為他們的電話被印在T恤上。

當地媒體與製作T恤的公司Wisdumb NY聯絡時，服裝公司表示，這款T恤目前已經下架，並表示設計師使用到真實的電話號碼不是故意的。娜塔莎則氣憤表示，他們聯絡服裝公司後也獲得類似的回覆，但一直沒有獲得道歉，因為手機號碼已經用了20年不想換，只能繼續忍受現況，希望能獲得服裝公司真誠的道歉與賠償。