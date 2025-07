號碼被印尋貓T恤上　女每天「接十幾通來電」崩潰：貓一直在家

▲女每天收到大量幫她找貓的騷擾電話。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

加拿大英屬哥倫比亞省一對夫妻的電話莫名被放在一件尋貓T恤上,使得他們幾乎每天都會接到騷擾電話,通報找到他們的貓了,可是他們所養的寵物貓根本就沒失蹤,令他們非常困擾。

男子喬納森(Jonathan McCurrach)與妻子娜塔莎(Natasha Lavoie)近來向當地媒體CBC News表示,他們的電話號碼被放置在T恤設計上,導致每天都接到十幾通騷擾電話。

Couple hounded with calls after their number is listed on t-shirt decorated with missing cat poster https://t.co/iwKwCsXlyd pic.twitter.com/PAZfQJ6PvE