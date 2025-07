戴9公斤項鍊陪做MRI　男「瞬間被吸入機器」妻崩潰：死在我面前

▲男子意外被吸入MRI機器中。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約長島一名男子陪同妻子進核磁共振(MRI)檢查室時,由於脖子上戴著一條20磅(約9公斤)的項鍊,導致他在妻子面前瞬間被吸入機器中,從機器被拉出後多次心臟病發作,搶救後仍不治,妻子難忘他癱倒在懷中的最後畫面。

事件16日下午發生在紐約州韋斯特伯里(Westbury)當地MRI檢查中心Nassau Open MRI,61歲男子齊斯(Keith McAllister)陪同妻子艾德麗安(Adrienne Jones-McAllister)進入檢查室時,脖子上戴著他用來幫助舉重訓練的9公斤項鍊,導致意外。

