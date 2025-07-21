戴9公斤項鍊陪做MRI　男「瞬間被吸入機器」妻崩潰：死在我面前

▲男子意外被吸入MRI機器中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約長島一名男子陪同妻子進核磁共振(MRI)檢查室時，由於脖子上戴著一條20磅（約9公斤）的項鍊，導致他在妻子面前瞬間被吸入機器中，從機器被拉出後多次心臟病發作，搶救後仍不治，妻子難忘他癱倒在懷中的最後畫面。

事件16日下午發生在紐約州韋斯特伯里(Westbury)當地MRI檢查中心Nassau Open MRI，61歲男子齊斯(Keith McAllister)陪同妻子艾德麗安(Adrienne Jones-McAllister)進入檢查室時，脖子上戴著他用來幫助舉重訓練的9公斤項鍊，導致意外。

NEW: The wife of the man who sadly passed away after he was sucked into an MRI machine says he was wearing a 20-pound chain with a lock on it.



Keith McAllister’s wife said she called for help after an MRI on her knee.



"He went limp in my arms."pic.twitter.com/zGXABunfXs — Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2025

艾德麗安表示，由於她膝蓋不好，所以檢查後，她請工作人員讓丈夫進來幫忙扶她起來，然而醫護人員沒有提醒丈夫要把項鍊取下，導致丈夫突然就被吸入機器中，「機器瞬間就抓住了他，緊緊把他拉進去」，現場人員見狀試圖把人和機器拉開，但是毫無效果，她只能哭著大喊「快點關掉機器，把那該死的東西關掉」。

艾德麗安表示，她目睹丈夫最後癱軟在她懷中，那個畫面從此在腦海中揮之不去，讓她每天都活在痛苦中，「我還在努力消化這一切，我非常愛他」，強調這不是丈夫第一次陪她去做MRI檢查，之前醫護人員有注意到丈夫脖子上戴著項鍊，卻沒有給任何提醒。拿騷郡(Nassau)警方表示，案件正在調查中。