機場黃牛被攔檢46次　祖厝面臨查封.....乖乖分期繳納罰鍰12萬

▲繳款收據。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

64歲的莊姓男子於108年5月至6月間，在桃園機場從事非法攬客、載客之行為（俗稱機場黃牛），短短兩個月間，經警察攔檢查獲46次。46筆共12萬2,834元的罰鍰均未繳納，經大園警分局移送法務部行政執行署桃園分署執行。

桃園分署21日表示，該署收案後，查知莊男有位於宜蘭的房地，經通知莊男本案欠罰事宜，若未繳納將進行不動產的查封拍賣程序，莊男始知事態嚴重！急忙於本月18日至桃園分署辦理分期繳納，並表示從事機場黃牛只有一段時間，警察巡得很嚴，經常被攔檢，自疫情後即未再從事機場黃牛非法攬客的生意了，請求每月分期繳納5,000元，承諾定會按時繳納。

▲莊男至桃園分署辦理分期。（圖／桃園分署提供）

經移送機關同意莊男分期繳納之條件，莊男的祖厝始暫免於查封拍賣命運。桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法之交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全。桃園分署針對積欠違 規罰鍰的「機場黃牛」案件，亦將強力執行，共同守護國門形 象及尊嚴。



桃園分署表示，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。本件莊男是列管違規大戶的第10名。