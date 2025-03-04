欠4千萬！遠航飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署於2月27日至桃園國際機場進強制查封作業，針對納稅義務人遠東航空公司所有，卻長期停放占用桃機公司停機坪，且未繳納相關設施費用，桃園分署指出，遠東航空積欠桃機停機等費用多達4394萬8548元遲未繳納，為展現維護公權力之決心因此予以查封，而遠東航空公司對桃園分署的強制查封作業，即未派人到場表示意見，也沒有提出說明將如何清償。

▲桃園分署日前至桃園機場停機坪，對遠東航空一架MD-83型飛機進行查封強制作業。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署日前至桃園機場停機坪，對遠東航空一架內駕駛艙部分進行查封強制。（圖／桃園分署提供）



桃園分署表示，遠東航空雖未辦理停業登記，但實質上已停業多年，該公司自2019年11月起即未繳納應納包括桃園機場場站降落費、安全服務費、機場服務費及其他規費，累計積欠桃園機場費用多達新台幣4394萬8548元。經桃園機場公司移送法務部行政執行署台北分署執行後，該分署囑託桃園分署對遠東航空現停放在桃園機場停機坪之MD-83型飛機一台進行強制查封行政執行程序。

▲桃園分署日前至桃園機場對遠東航空一架MD-83型飛機進行查封，內部陳設已屬老舊。（圖／桃園分署提供）



桃園分署接受囑託後立即啟動調查程序，並於今年2月27日下午抵達機場查封該架次飛機。經查該機為1998年出廠，飛機外觀老舊且部分地方出現裂紋，起落架已嚴重生鏽，經桃園機場人員現場表示，該飛機本身構造已有嚴重受損，若欲飛行必須先全面徹底檢修，所需費用應該非常高昂。

由於遠東航空當日則未派人員到場表示意見，亦未說明如何清償積欠費用，為維護飛航安全，以確保民眾使用機場之正當權益，桃園分署當場表示本案將盡速辦理強制執行程序，以貫徹行政院維護交通安全之政策。

▲桃園分署日前至桃園機場停機坪，對遠東航空一架MD-83型飛機進行查封強制作業。（圖／桃園分署提供）



桃園分署強調，為維護飛航安全及民眾權益努力，呼籲社會大眾，若有欠繳公法上債務，不論為稅捐、規費、罰鍰或勞健保費等，應於收到繳款通知後，主動於繳款期限內自行繳納，切勿抱持僥倖心態，以免遭移送行政執行，導致名下財產遭到查扣。