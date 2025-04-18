猛放廢水！食品工廠遭罰121萬擺爛　查封廠房秒籌款繳清

▲法務部行政執行署桃園分署日前欲強制執行龍潭區某大型食品工廠，遭環保局開罰121萬8000元逾期未繳，桃園分署日前欲強制執行辦理土地與廠房查封登記，結果業者火速籌款繳清罰鍰。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園桃園分署日前針對龍潭區某家大型食品工廠因排放水體不符環保標準，遭桃園市環保局裁罰新台幣121萬8000元，因逾期未繳納，經移送桃園分署執行，桃園分署收案後啟動強制執行程序，欲查封業者土地廠房、再核發執行命令扣押銀行存款，業者獲悉後立即籌款繳清百萬元罰鍰。

桃園分署指出，這家位於龍潭區大型食品製造工廠，雖持有合法廢水排放許可證，市府環保局於去年9月間至工廠放流口採樣檢測發現，其排放水中化學需氧量與懸浮固體濃度均超過法定標準，遂依水汙染防治法開罰121萬8000元，因業者逾期未繳納，環保局遂移送桃園分署執行。

桃園分署收案後，立即調查該食品公司財產狀況迅速執行，並囑請地政機關將該公司廠房及土地辦理查封登記，再核發強制執行命令扣押其於金融機構存款，業者接獲通知後立即來電請求分期繳納，執行官提醒業者，為避免影響公司正常營業及債信，建議業者如有能力，最好一次把繳清罰鍰，才能獲得客戶消費者信任。

▲法務部行政執行署桃園分署日前欲強制執行辦理龍潭區某大型食品工廠土地與廠房查封登記，業者火速籌款繳清罰鍰。（圖／桃園分署提供）

該食品公司遂表示將籌款繳清，4月15日一早該食品公司負責人已籌足款項匯款繳清百萬罰鍰，經桃園分署確認無誤後，立即核發塗銷查封函及撤銷扣押存款命令，該食品公司之財產始免遭面臨拍賣命運。

桃園分署呼籲，企業應自律守法、善盡社會責任，遵守環保法規，唯有全民共同為環境保護盡一份心力，才能守護土地與資源，桃園分署將持續依法加強執行落實公權力，共同守護環境資源。