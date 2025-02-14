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婚紗公司欠稅4500萬險遭管收　前董座借款繳200萬辦分期獲釋

▲法務部執行署桃園分署執行官昨天訊問婚紗公司前楊姓董座，因積欠4500萬營業稅未繳納，認為應依法向法院管收，楊男向親友借款200萬辦理分期繳納才獲釋。（圖／桃園分署提供）

▲法務部執行署桃園分署執行官昨天訊問婚紗公司前楊姓董座，因積欠4500萬營業稅未繳納，認為應依法向法院管收，楊男嚇壞了趕緊向親友求援借款200萬辦理分期繳納才獲釋。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某婚紗公司楊姓前董座因積欠4500萬遲未繳納，法務部執行署桃園分署昨（13）日通知楊男到場說明，執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，訊問後依法留置並擬向法院聲請管收。楊男一聽嚇壞了，火速向親友求援商借200萬元，其餘金額則辦理分期繳納，獲得桃園分署同意後，才決定釋放楊男。

桃園分署指出，這家在桃園在地經營10餘年婚紗公司，因漏開發票逃漏稅捐，經財政部北區國稅局桃園分局於2015年間移送桃園分署執行，迄今仍有4500萬元欠稅遲未繳納。桃園分署調查相關事證，認定楊男在國稅局調查欠稅後，以變更負責人、解散公司、另行成立經營相同業務之公司、移轉大額資金至楊男個人帳戶名下、出售婚紗禮服給第三人等隱匿處分財產之手段，藉以規避繳納稅捐義務。

桃園分署日前通知楊男須於昨天到場說明，執行官根據相關事證訊問，楊男仍否認有隱匿處分財產之行為意圖，執行官訊問後，認為有予以管收必要，遂依法將楊男留置，準備向法院聲請管收。楊男驚覺事態嚴重嚇壞了，緊急向親友商借200萬元，並向執行官提出清償計畫，並先繳納第1期款項200萬元，其餘分55期繳納並提供擔保品。楊男前妻及兒子於下午自台中北上至桃園分署繳納第1期款項200萬元，桃園分署同意楊男清償計畫後於下午5時35分將楊男釋放。

桃園分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，以免財產遭強制執行，對於拒不繳納且有脫產行為之義務人，桃園分署將依法強力執行，必要時將予以限制出境、向法院聲請拘提或管收，以確保國家公法債權實現，以維護社會公義。

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