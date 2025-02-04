桃園分署蛇年首檔拍賣　不動產順利拍出！挹注國庫371萬

▲法務部行政執行署桃園分署今天進行蛇年首場聯合拍賣會，吸引大批競標者競標到場。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署今（4）日舉行蛇年首場聯合拍賣會，吸引大批競標者到場競標，其中桃園區不動產及國寶服務公司股票等標的物均順利拍出，桃園分署指出，總計拍出包括不動產與股票共計新台幣371萬7,476元，拍出所得均挹注國庫。

桃園分署今天下午2時30分舉行不動產投標，有意競標者陸續趕抵拍賣場詢問相關事宜，其中位於桃園區育仁街公寓2包括1、2樓，雖僅拍賣建物，併無拍賣建物之基地，且屋齡已逾40年，但因底價只要新台幣100萬元，建物緊鄰桃園區中山路、復興路重要省道旁，本次首次拍賣吸引多組買家詢問建物現況，總計有多達17組買家參與投標，最後2間建物分別以201萬6,888元、168萬1,688元拍定，均超出底價一倍以上，拍定所得皆挹注國庫。

▲法務部行政執行署桃園分署今天進行蛇年首場聯合拍賣會，不動產部分的桃園區育仁街地上物一、二樓順利拍出。（圖／桃園分署提供）

下午3時30分開始進行動產拍賣作業，本次拍賣國寶服務公司股票，經拍賣後順利拍得1萬8,900元，其餘尚有未賣出品項將於3月的聯合拍賣會再行拍賣，有興趣民眾請把握。

桃園分署強調，每月第一週星期二下午3時，均定期舉辦「123聯合拍賣會」，歡迎有意競標民眾踴躍參與，更多拍（變）賣資訊，可參閱桃園分署官網或臉書資訊參考。