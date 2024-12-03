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桃園執行分署年終聯合拍賣買氣旺　勞力士錶喊價25次24萬賣出

▲執行署桃園分署今天舉行年終聯合拍賣會今天上午舉行年終聯合拍賣會，吸引許多競標民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

▲執行署桃園分署今天舉行年終聯合拍賣會今天上午舉行年終聯合拍賣會，吸引許多競標民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署今（3）日舉辦今年年終聯合拍賣會，拍賣會上包括有勞力士錶、股票與豐田小ㄚ等拍賣品，吸引不少民眾到場競標，買氣十分熱絡，其中包括豐田小ㄚ轎車、勞力士錶及多檔未上市櫃股票均順利賣出，總計拍得新台幣39萬6,585元，成果相當豐碩。

桃園分署指出，今天的聯合拍賣會，上午10時許在桃園分署車輛保管處所進行拍賣，本次拍賣車輛共計4輛，上午10點不到已有不少民眾當場鑑賞心儀車輛。拍賣會開始喊價時，由桃園分署查封之白色TOYOTA YARIS（2018年份、1496cc），為第2次拍賣，僅需前次拍賣底價一半即可拍定，價格相當有吸引力，總計14人登記競標，經多次喊價競標，最後以14萬元拍定。

此外，桃園地檢署委託拍賣詐欺取財案件所查扣黑色賓士跑車（2016年份、1991cc），因買家預期更低價格而未出價，本次意外流標；另一輛KIA卡旺藍色小貨車（2018年份，2497cc）為第1次拍賣，應買人期待第2次拍賣價格下跌之心理而未出價；最後1輛灰色中華三菱Outlander自用小客貨車（2009年份，排氣量2359cc），因該車積欠之稅費罰鍰較高，本次仍無人出價而流標。

▲執行署桃園分署今天舉行年終聯合拍賣會今天下午舉行年終聯合拍賣會，競標民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

▲執行署桃園分署今天舉行年終聯合拍賣會今天下午舉行年終聯合拍賣會，競標民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

下午3時在桃園分署拍賣室進行不動產拍賣，因多數標的是第1次拍賣，競標民眾抱持觀望心理而無人投標，拍賣不動產包括龜山區5層樓（含增建）透天厝、龍潭區之電梯大樓、中壢區2筆道路用地持分、數筆位於大溪區、龍潭區之土地持分及復興區之原住民保留地等均流標，分署仍將下修底價後持續進行下次拍賣，對房地產有興趣民眾請鎖定桃園分署官網「拍賣公告」專區，注意下次拍賣時間。

另同日下午3時30分起，在桃園分署拍賣室進行動產拍賣，包括矚目標的雙十一拍賣會時意外流標之勞力士手錶1支（附有保證卡、發票及精美盒子）進行第2次拍賣，果然吸引11人次登記參加應買，經歷25次競價，最終以24萬元高價順利拍出。分署強調，本次拍賣數檔具投資價值的未上市櫃公司（如：陽信商銀、華泰商銀及大正系統股份有限公司等）股票，經多次喊價競爭，最終均以高於底價之價格順利拍出。

桃園分署每月第一週、星期二、下午三時均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍應買，更多拍賣資訊，請參閱桃園分署官網及臉書訊息。

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