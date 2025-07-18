2025食育力城市大調查出爐　新北獲五星城市六都第一

▲新北市跨局處合作推動食農教育。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《食力》雜誌今（18日）於台北華山文創園區舉辦「2025食育力城市大調查」頒獎典禮，新北市以全國第二名、六都第一名的優異成績，榮獲最高榮譽「五星城市」肯定。新北市政府農業局長諶錫輝代表受獎，展現市府推動食農教育的豐碩成果。

本屆調查採用81項客觀指標，結合近5,000份民眾問卷，從「農業與環境」、「教育與文化」、「健康與營養」、「食安與衛生」四大面向進行評比。新北市在跨局處資源整合與政策執行力表現突出，成為六都中唯一獲得五星評等的城市。

▲新北市榮獲「五星城市」殊榮於六都之中名列第一，新北市農業局長諶錫輝（右）代表領獎。

具體成效方面，新北市在「農業與環境」面向透過輔導友善耕作農場、推廣產銷履歷，有效擴增永續農業面積；「教育與文化」則建立完善推動體系，結合學校與社區發展創新食農課程。此外，「健康與營養」面向推動4+1安心蔬菜計畫，將有機蔬菜導入校園；「食安與衛生」強化農藥殘留抽驗與食品衛生稽查，建構完整食安防護網。

農業局長諶錫輝表示，市府整合教育局、衛生局、環保局等單位資源，透過場域輔導、師資培訓推動食農教育扎根。未來將持續以「永續城市、農業共好」為目標，打造更具影響力的食育力城市。更多新北食農教育特色課程與場域資訊，請至「新北市農業局‑稼日蒔光」臉書專頁，隨時掌握最新動態。