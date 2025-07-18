飼主快申請！新北犬貓絕育補助再簡化　即日起免傳認證卡照片

▲沒有絕育的狗將生生不息，若在戶外沒人管理將引發環境髒亂。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動物保護處今（18日）宣布絕育管理系統全面改版，透過簡化申請程序提升飼主操作便利性，鼓勵更多民眾參與動物保護行動，共同減少流浪動物數量，促進人與動物和諧共處。動保處呼籲尚未申請絕育補助的飼主把握2024年度名額，儘早完成申請。

新北市動保處自2024年啟用新系統以來，累計已受理超過4,000件線上申請。過去飼主需上傳寵物認證卡正反面照片，改版後僅需輸入身分證字號即可完成申請，大幅降低門檻並縮短作業時間。此外，為協助飼主熟悉寵物飼養責任，動保處官網提供線上學習課程，方便民眾取得寵物認證卡。

▲手機也能申請新北市犬貓絕育補助，方便又省時間。

依據《動物保護法》第22條第3項規定，特定寵物犬貓飼主須完成絕育，若因健康因素無法執行，應向動保處申報免絕育。違者依同法第27條第8款可處5萬至25萬元罰鍰。動保處強調，絕育能降低寵物生殖系統疾病風險，並避免過度繁殖，呼籲飼主主動配合政策，提升動物福利。

動保處長楊淑方表示，此次改版是推動智慧城市與動物保護政策的重要里程碑，展現新北市對生命教育的重視。她期許市民共同響應絕育計畫，為犬貓創造更優質的生活環境，朝「友善動物之都」目標邁進。