蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

▲台南市議員蔡育輝宣佈即日起，開放新營服務處協助災民申辦丹娜絲颱風補助，提供免費帆布與太空包。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，造成大量住屋受損、車輛泡水，不少災民面對繁雜的災損申報流程與設備不足叫苦連天，國民黨台南市議員蔡育輝考量大北門區、大曾文區與大新營區人口老化，許多災民無法順利完成申報程式，特別開放新營服務處提供申請輔導，協助鄉親完成屋損與車損補助申請，並免費發送太空包與帆布。

蔡育輝指出，近期不少長輩反映各區公所忙於復建、災損勘查，人手有限、影印機器不足，導致申請慰助金及車損補助困難重重，「看到長輩在報表面前苦惱，我們就該挺身而出」。即日起至風災補助申報截止前，凡有申請需求者，皆可攜帶相關資料，至新營區三民路39-2號蔡育輝服務處辦理。

服務時間為週一至週五上午10點至12點、下午3點至5點。另於週一至週五上午9點至12點，可至服務處登記領取防潮太空包與帆布物資。蔡育輝也邀請鄉親「來坐坐、泡茶、喝咖啡」，讓服務處成為災後互助與貼心的基地。

申請屋損、車損補助須備資料如下：身分證、存摺封面影本、受損屋或車照片、門牌號碼照片、印章、戶口名簿或水電單（擇一）。蔡育輝強調，越是災後混亂，越要有人站出來幫忙基層解決問題，「這不只是做服務，更是做好一個議員的本分」。