「風雨後最美的風景」　黃偉哲親赴災區感謝志工為災民帶來希望

▲台南市長黃偉哲20日前往南區明興路災區慰問，感謝志工協助獨居長者清理住家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到丹娜絲颱風侵襲，台南多處住宅受損，社會局啟動災後志工媒合平台，持續協助災民重建家園，20日媒合20位志工前往南區明興路，幫助一名年邁獨居的郭姓長者清理受損住家，市長黃偉哲與社會局長郭乃文也親赴現場關懷，向所有志工表達誠摯感謝，其中一名來自北部的楊姓學生更特地南下支援，黃偉哲得知後也當面致謝，場面溫馨。

黃偉哲表示，此次颱風帶來強風豪雨，對台南造成不少衝擊，市府全力投入災後復原工作。他感謝來自高雄、屏東、彰化、新北、桃園等地的民眾，不僅捐款捐物，還親自南下投入志工行列，讓人深受感動。他強調「同島一命」的精神，在這次風災後展現得淋漓盡致，也呼籲台南市民若有餘力，能主動報名志工平台，一同協助災民清理家園。

社會局補充，截至目前「台南市災後志工招募平台」已招募645名志工，投入第一線災後服務。今日探望的郭姓獨居長者因年事已高，無法自行整理住家，感謝有志工伸出援手，讓他得以安心重建生活。他也向社會各界致謝，表示「心裡真的很溫暖」。社會局強調，近日台南仍有降雨，呼籲民眾落實環境清理，以防登革熱等傳染病，共同守護災後家園。