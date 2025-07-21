丹娜絲重建募款今起1個月展開　盼籌5億助災民

▲颱風丹娜絲襲台後對台南造成嚴重災情。（圖／記者蘇晏男攝）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部，又以台南市、嘉義縣市受災最為嚴重，民宅災損達17,540戶，農業產物及民間設施損失約27.7億元。行政院指示賑災基金會辦理丹娜絲風災重建募款，從今日起至8月20日止，為期1個月，預募金額為新台幣5億元，用於災區災民之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，盼使每位災民儘速重拾正常生活。

丹娜絲颱風襲台已經將近兩週，即便颱風遠離災情仍在持續，賑災基金會今（21）日表示，中央各部會於7月17日行政院會議案提報災情及處置狀況，因公私財產都災損甚鉅，後續房舍及硬體重建需求量大，並有大量農作、漁業等第一級產業經濟亟待復甦，故決議於公務預算投入救災之外，責成財團法人賑災基金會啟動公益募款。

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▲丹娜絲颱風造成南部嚴重災情。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

賑災基金會指出，本次114年丹娜絲風災募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。

後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

本次「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第1131362790號函核發勸募許可，本專案勸募期間為114年7月21日至 8月20日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」

4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459,

Taiwan(R.O.C.)」。

三、LINE Pay：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）

四、四大超商：

自7月21日(一)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

LINE Pay及四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話1988，於7月21日上午9時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：

請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

財團法人賑災基金會為衛福部轄下公設財團法人，由行政院協助創立，長期以賑濟災民為主要業務，並曾於111年受外交部委託辦理烏克蘭人道救援募款，112年土耳其地震協調專案包機運載消防署特搜隊前往救災、協調國內各大非營利組織集合救難物資協助土耳其，113年辦理0403花蓮震災募款等業務。賑災基金會作為公私部門的救災協力夥伴，奉行政院指示啟動重災捐款，全力支援災區及災民進行救災。