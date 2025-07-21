中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美元首或將在未來幾個月內會面？中國外交部今（21）日舉行例行記者會，發言人郭嘉昆再次做出回應，「關於你提到的具體安排，目前沒有進一步信息可以提供。」

郭嘉昆首先指出，元首外交始終是中美關係的「壓艙石」和「指南針」，對雙邊關係發展具有不可替代的戰略引領作用。中方一貫重視並積極推動中美各層級對話溝通。

他進一步說，「關於你提到的具體安排，目前沒有進一步信息可以提供。」

中美外長於本月11日「首次」會見。中共中央政治局委員、外交部長王毅在馬來西亞吉隆坡出席東亞合作系列外長會期間，與美國國務卿盧比歐舉行會晤。

事後根據根據中國官媒發佈新聞稿，王毅與盧比歐會談歷時約一小時。王毅在會中全面闡述中方對中美關係的原則立場，強調應落實兩國元首達成的重要共識，以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策，並以平等、尊重、互惠的方式與中方交往。

雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的，同意加強外交渠道及各領域各層級溝通對話，發揮外交部門在推動兩國關係中的作用，在管控分歧的同時，探索擴大合作領域。

外媒分析，「雙方積極對話才有助於為兩國元首峰會鋪路。」國際媒體普遍表示，這是今年1月新一屆美國政府上台以來，兩國高層會談之一，也是王毅與盧比歐的首次面對面會晤，雙方的積極對話將增加兩國元首舉行峰會的可能性，從而進一步緩和美中緊張關係。

據《法新社》、美國《華盛頓郵報》、香港《南華早報》報導，盧比歐在會晤結束後告訴記者，「我認為這是一次非常具有建設性和積極的會晤」，兩國有很多可以合作的地方，他還對兩國元首舉行會晤表達了期待。

但盧比歐也表示，美中在一些問題上存在分歧。顯然，我們必須共同努力解決一些問題，對於我們這種體量、規模和影響力的國家來說，這是意料之中的。」

「此次兩國外長的面對面會晤無疑是非常積極的。」中國人民大學國際關係學院教授刁大明分析，從某種意義上講，這次會晤延續了兩國元首通話所釋放出的積極信號。

回顧兩國元首於今年1月17日和6月5日兩次通話，主要為雙邊關係的穩定，達成了若干明確共識。這次外長會晤顯然是為了在兩國元首通話所確立的框架下，進一步落實共識、傳達精神，致力於穩定關係、緩和緊張局勢，並有助於維護中美關係的總體穩定，具有積極意義。