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中對美稀土磁體6月出口飆升660％　外媒：貿易談判最強王牌

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲全球最大稀土磁體生產國中國對美6月出口量激增至352.8噸，較5月份增長660%。（圖／VCG）

記者任以芳／綜合報導

大陸稀土磁體出口近期大幅回溫，特別是對美出口量出現激增，顯示中美在稀土供應鏈上的互賴關係依舊緊密，大陸官媒也十分關注外媒報導。《環球時報》今(21)日特地引述多家外媒報導，2025年6月中國對美國的稀土磁體出口量飆升至352.8噸，是5月的七倍以上，增幅高達660%。此波出口回升，「被視為美中近期貿易互動回暖後的一大指標以及談判王牌。

陸官媒《環球時報》今21日報導指出，6月份中國對美稀土磁體出口激增，引述《路透社》昨20日報導，中國6月對美國的稀土磁體出口量飆升至5月的7倍以上，表示中美達成貿易協議後，電動汽車和風力渦輪機所需關鍵礦產的出口急劇回升。

報導指出中國海關總署20日公佈的數據稱，全球最大稀土磁體生產國中國對美6月出口量激增至352.8噸，較5月份增長660%。

《環時》也引述《華爾街日報》20日也關注到這一數據情況，並稱中國在稀土供應方面的主導地位，已被證明是中美貿易談判中一張強有力的王牌。

報導提及，中國上月向全球出口了3188噸稀土磁體，較5月的1238噸增長157.5%，但相較去年同期下降了38.1%。分析師認為，隨著更多出口商在6月獲得許可證，7月中國稀土磁體出貨量可能進一步增加。

稀土磁體是高性能電動馬達和風力發電機中不可或缺的核心材料，特別是在電動車與新能源領域。美國汽車業界對此依賴程度極高，包括特斯拉、福特、通用汽車等車廠，均大量使用以釹鐵硼為主的稀土永磁材料，用於驅動馬達、電池模組與高效能傳感器。

根據美國地質調查局（USGS）資料，美國本土雖具稀土資源，但礦石提煉與磁體製造仍高度依賴中國。2024年，美方試圖透過《通膨削減法案》（IRA）及《晶片與科學法案》，鼓勵國內建構稀土供應鏈，並扶持與澳洲、加拿大等盟友的合作。但短期內，對中國稀土磁體的依賴仍難以擺脫。

分析人士指出，6月出口大增與中國當局發放新一輪出口許可有關，也可能反映出部分美國進口商在預期市場需求擴張下提前備貨。另有觀點認為，這或許是北京在中美恢復高層經貿對話後，對產業「鬆綁」的示意之一。

值得一提的是，儘管中國官方近年強化對稀土產業的環境管制與出口審批機制，但仍在全球稀土磁體市場中掌握超過90%的產能。專家指出，稀土資源雖非「稀有」，但其提煉技術門檻高、環保要求嚴格，使得中國在加工能力上的優勢難以被短期取代。

隨著全球新能源汽車與綠能產業持續擴張，未來稀土供應將成為大國競爭的重要關鍵。美國雖試圖打造「去中國化」供應鏈，但從當前進口數據來看，雙方在戰略礦產上的交織與博弈，仍將長期持續。

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