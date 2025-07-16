美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

▲黃仁勳認為中國高端人才對赴美留學與就業望而卻步，以及選擇回國深造，對美國是一種損失。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳昨在北京接受媒體聯訪時表示，隨著中美關係緊張，越來越多在美留學或工作的中國學者與研究人員選擇回國發展，對美國而言是一項「重大損失」。

美國輝達公司創始人兼首席執行官黃仁勳今(16)日參加鏈博會並發表演講，這也是他今年年內第三次來華，昨天他在北京接受部分媒體聯訪，除了透露兩個重大訊息，一是美國已批准H20晶片銷往中國，二是輝達將推出RTX Pro GPU，目前正在提交重新銷售輝達H20 GPU的申請。

談到AI下一波新浪潮就是機器人系統，人才是非常重要資產。黃仁勳也說，中美關係緊張之際，大量在美國深造、發展的中國學者和研究人員返回公喔，對於美國而言是個「重大損失」。

港媒《南華早報》指出，「我為他們能夠回到祖國感到高興，畢竟那是他們的根。」黃仁勳在回答記者提問時說，「但如果最頂尖的人才在美國受教育，最終卻決定離開，對美國來說損失巨大。」

黃仁勳回顧自身經歷指出，他出生於台灣，兒時移民美國，父母當時就是為了追尋「美國夢」。「我是一名移民，也正因為在美國，我和夥伴創建了輝達，才有了今天的成就。我希望其他人也能有同樣的機會，也希望美國繼續成為能夠追夢的地方。」

報導指出，近年來美國對華政策漸漸緊縮，尤其川普政府上任後，限制中國學生簽證、科研經費削減，加上「中國行動計畫」等負面政策，使許多中國高層次人才對赴美留學與就業望而卻步。

黃仁勳指出，中國市場本身就是吸引人才回流的重要原因。他說，「每次來中國，我都能感受到這裡充沛的活力與創新熱情，到處是創業機會與初創企業。」他並強調，全球約半數AI研究人員都在中國，反映出中國AI產業的蓬勃發展。

▲黃仁勳難得穿「唐裝」亮相鏈博會。（圖／翻攝中新網）

他特別提到，中國在AI與半導體領域進步迅速，像深度探索（DeepSeek）、阿里通義千問、月之暗面Kimi等大模型的崛起，就是強有力的例證。「這些模型非常先進，對推理與處理能力的要求極高。」

黃仁勳也藉此強調，英偉達推出的H20 GPU採用Hopper架構，能夠完美對接這些模型的運算需求。「中國市場對AI運算服務的需求極為旺盛，我們面臨的競爭非常激烈，必須全力以赴。」

談及中美科技競合，他指出，兩國在AI領域的合作「比以往任何時候都更重要」，尤其在這項高度變革性的技術上。「我們必須分享彼此的想法、改進方式，以及保障技術安全的做法。」

據了解，這是黃仁勳半年來第三次來華。《央視》報導指出，他是應中國貿促會邀請，於7月16日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相關活動。

與此同時，川普政府突然政策「急轉彎」，在叫停3個月後，同意批准輝達向中國市場銷售H20晶片。