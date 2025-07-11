王毅會晤魯比奧：全面闡述中方對發展中美關係原則立場

▲王毅與魯比歐首次會晤 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡今（11）日在吉隆坡會見美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），雙方就中美關係以及共同關心的問題交換了意見，根據大陸官媒釋出新聞稿，王毅全面闡述了中方對發展中美關係的原則立場，內容尚未提及「台灣問題」以及關稅等議題。

王毅強調，中美雙方應將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動。希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國，以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策，以平等、尊重、互惠方式同中方打交道，共同找到一條新時期中美正確相處之道。

雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的，同意加強外交渠道及各領域各層級溝通對話，發揮外交部門在推動兩國關係中的作用，在管控分歧的同時，探索擴大合作領域。

第58屆東盟外長會及系列會議在馬來西亞首都吉隆坡正式登場。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席東亞合作年度系列外長會；美方由國務卿魯比歐訪問馬來西亞並參加東盟相關會議。

這是魯比歐上任首次出訪東南亞，也是中美外長「首次」同一時間段開啓東南亞之行，兩人也是在今天「首次」面對面會晤，也是自今年1月美國總統川普重返白宮以來，美中之間最高層級的會談之一。

魯比歐昨10日被問及會否在東盟外長會期間會見王毅時說，「正在努力安排。」他說，如果與王毅會面，他將就中國對俄羅斯提供的軍事支持等提出關切。

今年6月，美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，並互邀對方到訪。《路透社》稱，中美外長會晤或為兩國元首峰會鋪路。