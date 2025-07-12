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王毅會晤盧比歐稱有建設性　「4個關鍵詞」概括中美關係下一階段

▲▼ 王毅會晤魯比歐、吉隆坡 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

▲ 王毅、盧比歐首次會晤 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅在馬來西亞吉隆坡出席東亞合作系列外長會期間，「首次」與美國國務卿盧比歐舉行會晤。之後，王毅接受媒體訪問，被問及「如何看待當前及下一階段的中美關係發展？」王毅分別用四個關鍵詞來概括：加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作。

根據大陸外交部官網釋出新聞稿，記者提問，「您此次與會期間會見了美國國務盧比歐。請問中方如何看待當前及下一階段的中美關係發展？」

王毅指出，在多邊場合進行雙邊會晤，是國際上的慣常做法。此次吉隆坡舉辦的系列外長會，為中美雙方提供了一個接觸的平台。雙方都充分認識到，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，不僅關乎兩國，也影響全球。

王毅指出，既然會晤，就應當認真嚴肅地進行交流，本著對兩國人民、對世界、對歷史負責的態度坦誠對話。雙方的一個共同目標，是將兩國元首達成的重要共識真正轉化為具體政策與實際行動。唯有如此，才能如習近平主席所言，確保中美這兩艘巨輪不偏航、不失速，更不能相撞。

▲▼ 王毅會晤盧比歐後接受記者訪問 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

▲王毅會晤盧比歐後接受記者訪問，用四個關鍵詞概括中美關係下一步階段該做的事情 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

他也認為，「這次的會晤是建設性的，雙方本著相互尊重的精神進行了平等對話。中方全面闡述了我們對待中美關係的原則立場，相信增進了美方對中方的瞭解，也為兩國外交團隊下一步的交往鋪設了道路。可以用幾個詞來概括一下，那就是：加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作。」

最後，他說，如果從歷史演進和人類整體的視角看，中美兩個大國確實擁有廣泛共同利益，也存在廣闊的合作空間。雙方有責任，也有可能找到一條新時期中美在這個星球上的正確相處之道，這將是兩國人民之福，也是世界各國所盼。

另外，港媒《南華早報》報導稱，結束會談後，盧比歐告訴記者，美中兩國在一些問題上存在分歧，「我們必須解決一些問題，對於像我們這樣規模、範圍和影響力的國家來說，這是意料之中的。」

盧比歐表示，他向王毅傳達的關鍵訊息是，美中這兩個競爭大國有機會實現某種戰略穩定，並確定可以合作的領域，從而建立更好的溝通和信任。當被問及美中兩國領導人會晤的前景時，盧比歐表示「可能性很高」，但雙方必須「營造良好的氛圍，並達成正確的成果」。

盧比歐也說，雙方都有很強烈意願，只是沒有具體日期，但強調「很快就會實現，一定會實現的。」

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