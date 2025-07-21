北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝　父母淚：不敢把孩子送軍隊

▲北韓女兵長期營養不良，又被強逼在高溫下進行建築工作，導致多人被熱死。（圖／勞動新聞）

記者王佩翊／編譯

北韓近期遭遇創紀錄的罕見高溫侵襲，全國各地陷入極度炎熱的狀態，甚至有多名女士兵在建築工地與農村參與勞動工作時，接連中暑倒地且不幸喪命。然而金正恩政府仍堅持建設進度優先，無視當局發布的高溫警報，強迫士兵與百姓照常勞動，導致不少營養不良的民眾與女兵被活活熱死。

根據《每日北韓》報導，平安南道平城市的一個建築工地7月初發生一名正在進行鏟土作業的女性軍人倒地的事件，該名女兵送醫後宣告不治。而目擊這起事件的軍人家屬則難過表示，「真的不敢再把孩子送進軍隊。」

北韓目前正全力推動名為「社會主義大建設突擊戰」的國家級建設工程，為加快建設速度，甚至動員家庭主婦與女性軍人投入高溫作業。長時間在烈日下工作的情況已成常態，也讓相關死亡案例持續攀升。

不僅如此，農村的情況也同樣嚴峻。根據《每日北韓》消息人士透露，黃海南道與黃海北道7月10日分別有一名50多歲男子與一名60多歲女子在除草時中暑身亡。當天氣溫超過攝氏35度，雖然農場曾下達正午禁止作業的命令，但仍有民眾為生計出門耕作，最後命喪田間。

同樣的悲劇也發生在咸鏡北道吉州郡，一名50多歲男子因未戴帽子，在烈日下工作超過4小時後不幸中暑身亡。據了解，北韓當局將農耕形容為「除草戰鬥」，類似軍事動員般的強制參與，不少農民在作業期間身體不適，卻無奈繼續勞動。

雖然當局口頭指示「高溫期間應縮短作業時間」，但實際上工地與農村仍然會逼迫工作者在豔陽下工作。對於因營養不良而無法負荷高溫工作的基層民眾，幹部還會以「政治覺悟」為由，強迫他們撐下去，甚至將死亡歸咎於「精神力不足」，完全推卸責任。