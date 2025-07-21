日本「黑天鵝」襲來！自民黨慘敗恐引爆3大災難　日圓暴衝嚇壞全球

▲日相石破茂所領導的自民黨在參議院改選慘敗，恐將面臨內外逼宮的窘境。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本自民黨、公明黨執政聯盟在參議院改選中慘敗失勢，引爆市場對政治僵局的高度警戒，日圓今（21）日早盤應聲暴漲。外媒警告，這場日本政壇「黑天鵝」事件恐成為引爆全球金融風暴的導火線，連帶衝擊與美國的關稅談判、歐盟貿易紛爭與新興市場政策走向。專家示警，全球正進入超級風暴眼。

根據選舉結果，日本首相石破茂所領導的自民黨在本次參議院改選僅取得39席，而公明黨更跌到只剩8席，兩個政黨僅獲得47席，未能跨越過半門檻，導致執政聯盟在248席中失去多數地位。這是執政黨在上院遭遇的歷史性慘敗，重創政權穩定性與政策推進能力。

石破茂在去年已喪失眾議院的主導權，今年更陸續在東京都議員改選、參議院改選面臨慘敗，被迫吞下三連敗的恥辱，政治地位更加搖搖欲墜。

受到政局重挫影響，日圓21日早盤大幅走強，兌美元升至148.32、兌歐元升至172.64。由於日本當日金融市場休市，匯價成為反映市場情緒的主軸。

外媒形容「避險模式啟動」，指出外匯交易員手心冒汗，擔憂政壇地震將引發「三重災難」：外資大舉撤離日本股市、日圓劇烈波動、安倍經濟學遺產恐全線崩解。

Pepperstone研究主管威斯頓（Chris Weston）分析，自民黨雖仍可嘗試與國民民主黨合作、彌補不足席次，但首相石破茂的政治籌碼已明顯弱化。他強調，「石破茂仍堅持留任，但市場已將他視為跛腳鴨。」

這起政治風暴爆發之際，正值日本與美國針對關稅問題談判進入倒數階段，雙方設定8月1日為協議期限。分析指出，若石破茂請辭或政局進一步動盪，將導致外資對日本市場信心潰散，加劇股匯雙跌的壓力。

外媒進一步點出，這波日圓暴漲與政治不確定性，不只衝擊日本內部，也可能引爆牽連全球的金融風暴。歐盟與美國貿易對峙升溫，新興市場如紐西蘭的通膨與降息預期亦趨於不穩；當前多重因素正交織成一股「全球資本地震波」。

其他主要市場方面，歐元兌美元穩定在1.163225，英鎊報1.13417，美元指數持平在98.352。紐西蘭元則因年通膨不如預期而貶至0.5951，市場預期下月恐將進一步降息。比特幣則下跌1%，報116,939美元，仍低於上週創下的歷史高點。