濟州航空失事原因曝！他證實「關掉毀損較輕引擎」　工會怒批甩鍋

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機去年12月底降落南韓務安國際機場時，疑因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，最後失控衝出跑道尾端撞上水泥牆爆炸，造成179人罹難。對此，南韓政府在調查結果指出，機師疑似關閉受損輕微的引擎，導致發電系統與起落架失靈，遭到罹難者家屬痛批。不過，有消息人士透露，該份報告其實有足夠的證據支撐。

某位消息人士向《路透社》透露，包括駕駛艙語音記錄器、電腦資料、從殘骸中發現的實體引擎開關，皆顯示機師在接近降落時遭遇鳥擊後，採取緊急措施時關閉的是左側引擎，並不是因鳥擊而嚴重受損的右側引擎，「調查小組掌握明確的證據與備援資料，因此調查結果不會改變。」

另一位南韓政府消息人士也指出，在回收失事飛機的引擎後所進行的檢查結果顯示，在發生鳥擊與墜毀之前，這些引擎「並無任何缺陷」。

▲濟州航空波音客機在務安機場失事，南韓當局取得機上黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，南韓國土交通部航空鐵道事故調查委員會（航鐵委）今年5、6月將事故飛機的引擎送往引擎製造商所在的法國巴黎進行詳細調查，除了南韓航鐵委調查官，還包括美國國家運輸安全委員會（NTSB）、美國聯邦航空總署（FAA）、波音公司、法國航空事故調查處（BEA）、CFM國際（航空發動機製造商）等關係人士參與調查。

在經過詳細調查後，研判機師在遭遇鳥擊、導致引擎嚴重受損時，並非關閉受損嚴重的右側引擎，反而是關閉受損較輕微的左側引擎，導致左右兩側引擎失去推力，而飛機的動力來源「集成驅動發電機」（IDG）停止運作，一旦IDG停止運作，可能導致飛行資料記錄器（FDR）、座艙通話紀錄器（CVR）等黑盒子之電子設備的電源遭到切斷，使起落架無法正常運作。

針對南韓政府航鐵委的調查報告內容，罹難者家屬、濟州航空機師勞動組合（工會）皆表示難以接受。

▲濟州航空失事客機的飛行資料記錄器（FDR）。（圖／南韓國土交通部）

罹難者家屬痛批，「調查過程欠缺專業和透明度，我們無法信賴這種調查結果。航鐵委的調查報告，並未詳細解釋引擎的受損情況、到底是遭遇何種嚴重程度的鳥擊。儘管我們不斷要求公開FDR、CVR資料，但至今這項要求仍未被採納。」

濟州航空機師工會也發表聲明，強調航鐵委在調查報告中將失事原因甩鍋給機師，且未經通報便單方面對外發表調查報告，令他們感受到強烈的憤怒。