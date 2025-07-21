快訊／涉嫌抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「博士學位遭撤銷」

▲金建希的博士學位遭到國民大學在經過審議後撤銷。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，其博士學位最終遭到校方撤銷！隨著金建希碩士學位論文涉嫌剽竊，導致淑明女子大學今年6月底撤銷學位後，南韓國民大學在召開委員會進行審議後，於今（21）日下午做出最終決定，撤銷金建希的博士學位，理由是金建希的碩士學位遭到撤銷。

根據《韓聯社》，在金建希的碩士學位遭到淑明女子大學撤銷後，南韓國民大學組成科技美學設計（TED）專門大學院（研究所）營運委員會，針對是否撤銷金建希的博士學位進行審議，最終於21日下午表示，做出撤銷金建希博士學位的決定。

國民大學表示，「隨著金建希申請就讀博士時所遞出的碩士學位證明，其所屬學校正式做出撤銷碩士學位的決定，依照《高等教育法》第33條第4項規定，其未能符合博士課程入學資格，因此做出（撤銷博士學位）之決定。」

據悉，金建希就讀淑明女子大學時，曾於1999年撰寫碩士學位論文「關於保羅•克利（Paul Klee，瑞士裔德國籍畫家）繪畫特性之研究」，然而民主同門會和部分教授卻質疑金建希的碩士論文涉嫌抄襲，因此校方決定於2022年2月起召集委員會檢討其學術倫理，並於該年12月針對論文正式展開調查。

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