女老師兼差AV女優被解雇！遭「騙去海外賣淫」　連夜逃回日本

▲川奈桃果自爆曾被騙到海外賣淫。（圖／翻攝自X／@tenshinhan0327）



記者王佩翊／編譯

日本知名AV女優川奈桃果出道前曾是一名老師，然而她在教師現役時期以「小川桃果」的藝名出道兼差拍AV，卻遭到校長認出解雇。隨著她更換公司，也改名為「月島花」重新出發。她自爆過去曾經被仲介騙到海外賣淫，對方聲稱只要有AV女優的頭銜就能賺大錢，但她也大爆其中的闇黑內幕，表示自己嚇得連夜逃回日本。

根據SPA!報導，川奈桃果表示，當初仲介告訴她，只要有AV女優的頭銜就能在海外的夜場當酒店小姐賺大錢，因為當時自己不愛存錢，才會想說趁著這個機會大賺一筆，便搭機前往澳門。

她透露，當時在澳門工作的地方雖說是「附設賭場的夜店」，但實際上是讓客人「挑選女生陪過夜」的性交易場所，不是單純的陪酒場子。而單純以為只是來陪酒的她，這才知道自己被騙來賣淫。

她回憶到，當時她被一名男客指名，隨後對方就帶著她與另一名被指名的女孩一同外出吃飯。然而餐廳雖然很高級，但是現場卻擺著裝滿「白色不明粉末」的公事包，眼前景象宛如電影場景，讓她嚇得當天夜裡就決定逃跑。

她原想搭早上10點直飛日本的班機，但卻錯過班機，只好冒著颱風橫越大海搭船逃往香港，再轉機回國。她坦言，「如果當初只帶5萬日圓（約新台幣9939元），還把護照交出去，可能真的回不來了。」幸好當時她私藏了20萬日圓（約新台幣3.9萬元）現金，也堅持不交出護照，才得以脫困。

她也揭露業者的套路表示，他們在女孩抵達的第一天就會要求自費購買指定服裝，導致大家一入境，就花光身上的錢，陷入「想逃也沒錢逃」的窘境。川奈直言，「我是真的很幸運，不然就被困在那邊了。」當時她是店裡唯一的日本人，其他多是來自中國、南韓和泰國的女孩。

店內待遇同樣差強人意，最誇張的是員工餐竟是用藍色塑膠水桶裝著的麵條，大家用湯匙自己挖來吃，「不論妳長得多漂亮，都得搶食」，讓她大開眼界。甚至連上廁所，都只能跟櫃台領取大約30公分的衛生紙擦屁股。

她指出，日本仲介會以「住在豪華飯店，工作輕鬆，還能賺大錢」等字眼吸引女孩上鉤，雖然第一天抵達後的確住得舒適，餐點也好吃，但從第二天開始工作內容和待遇就會大轉彎。

不僅如此，當初仲介宣稱一周能賺進約200萬日圓（約新台幣39萬元），加上當地流行給小費，收入還可能更高，但實際上薪水是之後才會匯到日本，搞不好最後連一毛錢都拿不到。

她也呼籲其他女性千萬別輕信所謂的海外高薪誘惑，「尤其是那些說AV女優會賺更多的說法」，她直言，「妳永遠不知道會遇到什麼事。」強調無論是不是AV女優，都不該走上這條路。