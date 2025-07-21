97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

▲熱帶擾動97W在台灣東南方較遠的海面上發展。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）



生活中心／台北報導

受到薇帕颱風東側延伸出來的低壓槽通過的影響，今天東部持續有明顯降雨。氣象專家指出，台灣東南方海面的熱帶擾動97W將會逐漸增強，預期接近台灣時有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，預報模式大致都認為97W會是典型的季風低壓系統，呈現環流寬廣、外圍風力強、內部風力反而較弱的情況，預估周五最接近台灣，周六北上遠離。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」貼文指出，受到薇帕颱風東側延伸出來的低壓槽通過的影響，預期東半部的降雨在今天白天還是會持續，要等到晚間之後降雨才會減小，西半部地區今天也會有一陣一陣的降雨發生，午後配合熱力作用，仍可能有局部比較旺盛的對流胞發展機會，天氣相當不穩定，外出務必要注意。

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吳聖宇說，明後兩天隨著低壓槽向西北進入大陸內陸遠離台灣附近，另一個熱帶擾動97W則是在台灣東南方較遠的海面上發展，台灣附近大致為偏東風的環境，整體降雨會比較減少一些，但是大環境還是不穩定，水氣仍多，迎風的東半部持續有短暫陣雨，西半部則是要注意午後熱對流的降雨，仍可能會有局部大雷雨出現的機會。

吳聖宇指出，周四、周五熱帶擾動97W將會逐漸增強並且靠近台灣東方到東北方海面，預期接近的時候有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，預報模式大致都認為97W會是一個相當典型的季風低壓系統，呈現環流寬廣、外圍風力強、內部風力反而較弱的情況。

路徑上則普遍認為會經過台灣東方、東北方海面後北上往東海走，接近台灣的程度不一，但大致都是預估周五會最接近台灣，周六應該已經北上到東海逐漸遠離。

吳聖宇提醒，由於97W的預報都呈現季風低壓型態，即使環流中心沒有很靠近台灣，外圍風力較強的部份也還是會影響台灣天氣，因此24至25日這兩天要特別注意97W所帶來的降雨以及風力增強的狀況，周五又是最靠近台灣的一天，以這樣靠近東北部外海然後北上的路徑來看，台灣附近會有較強的東北、偏北到西北風進來，因此中北部、東北部地區受影響可能會最大。

不過他也說，因為97W目前還在發展中，包括移動的路徑、真正風雨影響的程度，以及受影響最大的區域都還有調整的可能性，明後天預報會更加的清楚。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天受低壓帶影響，天氣仍不穩定，目前菲律賓外海雲很多，期間有低壓發展情況，預估菲律賓東方海面的低壓有發展情形，但底層環流結構還不明顯，位置及路徑還有不確定性，未來可能朝北往琉球海面移動，是否接近台灣需再觀察。