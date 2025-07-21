菲國總統親自出馬！赴美見川普談關稅　東南亞領袖第一人

▲菲律賓總統小馬可仕將於22日會晤美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已於20日抵達美國，預計21日與美國國務卿盧比歐、美國國防部長赫格塞斯會談，22日在白宮會晤美國總統川普。小馬可仕也將成為川普第二任期首名會晤的東南亞領導人。

路透報導，小馬可仕此行是希望菲律賓能在8月1日關稅寬限期截止之前，確保雙方達成更有利的貿易協議。他在離開菲律賓之前提到，這趟訪美之旅的重點在於安全、國防以及貿易，馬尼拉官員指出，小馬可仕這次會把重點放在經濟合作與馬尼拉對關稅的擔憂，將主張菲律賓若要成為美國在印太地區真正強大的合作夥伴，就必須增強經濟實力。

數據顯示，去年美國與菲律賓雙邊商品貿易總額達235億美元，美國出現近50億美元的貿易逆差。川普政府本月把對菲律賓商品的對等關稅從4月宣布的17%調升至20%

美國要對印尼徵收的關稅稅率為19%，越南則是20%，日本與韓國尚未與美國達成協議。戰略暨國際研究中心東南亞專家波林（Gregory Poling）認為，小馬可仕或許能比越南、印尼做得更好，「如果菲律賓與美國達成貿易協議的稅率低於這兩國，我不會感到驚訝」。