搶先川普公布台灣關稅稅率！　趙少康：我得到的消息就是32%

▲趙少康陪徐巧芯車隊掃街。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普近來接連公布多國關稅稅率，日韓均面臨25％關稅，但台灣的關稅稅率卻遲未揭曉，引發國人焦慮。前中廣董事長趙少康今（21日）質疑政府為何要遮遮掩掩，不敢跟人民說清楚？他認為民進黨就是想拖過罷免投票日7月26日再公布，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%絕對不可能！」

距離罷免投票日倒數一周，趙少康今日不畏風雨，陪同國民黨立委徐巧芯車隊掃街。會前受訪被問到關稅相關議題，趙少康質疑，台灣已經丟掉了多少東西了？台積電也給美國了，阿拉斯加的天然氣也要投資了，頁岩油要買了，到底讓了多少東西、換了多少東西，為什麼政府不告訴人民呢？依民進黨的個性，如果關稅談的條件是好的，早就大鳴大放大張旗鼓到處宣傳啊！

趙少康認為，民進黨政府現在不敢講，就是要拖到7月26日罷免投票後再公布，民進黨真的太壞太險惡了，要公開透明告訴老百姓啊！告訴大家到底怎麼回事，整天都在大罷免，不管救災或關稅，都想拖到大罷免後，一切以大罷免為重，一個政黨可以這樣嗎？可以這樣欺騙、隱瞞國人嗎？太可惡了。

徐巧芯也說，民進黨的如意算盤就是如果罷免成功，之後就沒人去監督政府了，因為立法院都是民進黨立委，擔心現在公布關稅稅率會影響選情，最關鍵是，選後公布就沒人可以監督政府，綠委可以把民眾的聲音掩蓋。