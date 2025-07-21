趙少康稱關稅32%　行政院怒駁：未收到通知！本周有新一輪磋商　

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日公布多個國家關稅稅率，而台灣遲遲未揭曉，中廣前董事長趙少康21日則搶先川普，率先公布他所得到的消息，台灣關稅為32%，絕對不會太少，而國民黨立委張嘉郡也透露，在民間也已聽說美國已寄信給台灣。對此，行政院發言人李慧芝表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美間本週也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

除了趙少康與在野黨的評論外，也有國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位的稅率顯示為32%一事。李慧芝表示，這項稅率指的是美方於今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，因此這個稅率也並非談判結果。

李慧芝指出，不只有台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，而目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

她強調，政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康以及確保糧食安全四大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。