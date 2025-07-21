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川普祭最恐怖關稅！　《經濟學人》點名台灣：面臨巨大衝擊

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲外媒分析，川普真正讓全球供應鏈神經繃緊的是「產業別關稅」。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

台美之間的關稅談判仍在拉鋸，外媒分析指出，美國總統川普真正讓全球供應鏈神經繃緊的，不是各國對等稅率，而是「產業別關稅」，尤其半導體與藥品，台灣、新加坡都被點名可能受到巨大衝擊。

根據《經濟學人》報導，川普（Donald Trump）過去雖多次放話對各國加徵對等關稅，但他至今實施的最高稅率，都是針對產品而非國家。美國目前已對鋁、鋼鐵課徵50％關稅，汽車則是25％。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，電子產品與半導體的關稅細節，預計在本月底國安調查結束後公布；川普更已宣布8月1日對銅課徵50％關稅，並計畫月底對藥品先收低關稅、一年內大幅提高，先前還暗示最高可能達200％。

至於哪些國家會被波及？報導分析，先進產業供應鏈深厚的國家將首當其衝。

印度和新加坡對美藥品出口平均一年約100億美元，但新加坡高附加價值產品比例高，等同面臨比印度高出6倍的關稅衝擊；台灣則在半導體領域首當其衝，而日本與南韓汽車產業也早已感受到壓力。

報導指出，這些產業別關稅難以透過談判換取讓步，但部分國家仍積極爭取。

新加坡副總理兼貿工部（MTI）部長顏金勇把「藥品讓步」列為首要任務；日本與美國談判則因汽車關稅久拖不決而破局。雖然美國與英國達成的汽車協議，將英國汽車關稅從27.5％降至10％並設下配額，讓外界看見些許空間。

報導最後提到，有人認為，川普沒有明確提出藥品關稅的時間表，顯示他其實並不認真。但就目前看來，這樣想大概只是一廂情願而已。

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