民間版關稅衝擊影響評估曝！3產業成最大受災戶　5%廠商開始裁員

▲藍白政策會今日舉辦因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，力拚稅率低於20%，國民黨國家政策研究基金會與民眾黨今（21日）公布民間版美國關稅衝擊影響評估期中報告。台大前校長管中閔表示，調查中發現有50%廠商認為已經受到美國關稅影響，廠商最擔憂的事情就是政策的不確定性，其中有兩個面向，包含關稅的不確定，以及對國內補助政策的不確定，很大一部分中小企業廠商，對政府究竟可以提供那些資源及幫助不清楚。

根據調查，有50.5%表示已經受到美國關稅的直接影響，在模擬10%關稅情境下，近6成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動；若課徵幅度達20%，逾半企業預估營收將減少10%至30%，其中有26%認為將損失3成以上。此外，規模50人以下的小型企業所受充其最劇烈，35.8%預測營收將減少超過30%。

管中閔表示，根據調查，主要受關稅衝擊的產業，第一是電子零組件業，其次是電腦、電子產品的光學製品業，第三是汽車及零件業，接著是機械設備、基本金屬業、塑膠橡膠製品等。其中也發現，有約50%廠商認為已經受到關稅影響，包含28%還不確定，換言之，認為受到影響的廠商應該超過7成甚至達8成。

管中閔提到，雖然目前實質關稅尚未發生，但已經有5%廠商開始裁員，並有25%已經把原來的增援或擴張計畫暫緩，也有23%廠商開始規劃轉移產能，管中閔認為，雖然現在關稅還不確定，但是可以想像一旦數字確定以後，就會有一定的比例廠商實際採用這些移轉產能的行動。

管中閔說，綜合廠商面臨的主要困難，首先是匯率，最近匯率非常不穩定，甚至發生短時間快速上漲下跌，對廠商來講就直接影響營收及成本；其次是能源政策，中小企業認為在取得綠電上有困難，造成經營上的壓力；第三是人力，科技業已經長久缺工。以長期而言，廠商也認為人工智能、永續環保的轉型門檻非常高，特別是中小企業，都迫切需要政府協助。

管中閔表示，最後則是政策的不確定性，雖然政府已經公布各方面的政策，但由於資訊上的落差，很多廠商在問卷中都表示不知道如何獲得及運用資源，甚至很多人都還在觀望，或不認為目前的補助政策採取實際作用。

管中閔建議，如果匯率真的依照央行說的，可以由市場決定，那麼在匯率市場上面，隨著市場的供需，照理是不應該出現大幅、短期的劇烈波動，因此穩定匯率這件事，希望政府可以放在心上；另外，他也建議政府針對能源政策要有根本上的檢討，確保電力供應穩定，減緩電價上漲的壓力，在人力葉也應有更多的安定就業措施與勞工保障，也要有協助廠商AI轉型的專責單位。

管中閔說，最後是貿易協助單一窗口，目前政府規劃的政策中已經有提到，但仍希望這個政策能夠更加強化、落實，隨時更新資訊，甚至可以更主動的去聯絡廠商、整合資源，發揮協助廠商的作用，這些都是當前可以做的幾件事情。

政大經濟系兼任教授林祖嘉說，調查中也問廠商是否了解政府相關協助措施，結果顯示，3.90%表示知道且有申請，34.26%表示知道但未申請，61.84%表示不清楚或不了解，這表示目前為止，政府提供的這些政策，看起來廠商的反應還是非常低。

林祖嘉提到，在跟很多廠商座談時，廠商都對匯率抱怨的非常厲害，也擔心晶片產業、台積電赴美投資，上下游產業會不會跟著走？台灣在跟美國談判的過程中，美國總統川普一直提到晶片產業關稅，但是政府現在就是完全不跟大家講，所以大家完全不知道這些高階的晶片產業會不會同時被課稅，到目前為止政府談了什麼東西，完全沒有人知道，至少應該讓立法院去協商一下。

最後，此項「民間版衝擊影響評估」也提出5大政策建議，呼籲行政部門務實回應，分別為「穩定匯率」、「檢討能源政策」、「擴大安定就業措施與勞工保障」、「設立AI轉型專責單位」、「建立貿易協助單一窗口」。

該份調查主辦單位為國家政策研究基金會與民眾黨政策會，調查對象為全國各地製造業廠商，調查期間自6月13日至7月15日，回收樣本286份，有效樣本238份，本研究採用「比例重分配加權法」，針對回收樣本進行資料清整與加權處理，剔除48份填答不完整、類別無法對應母體，以確保推估結果具統計效度與代表性。