趙少康喊台關稅32%　綠委曝目的轟：造謠釀恐慌

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近期公布多國關稅稅率，台灣目前尚未出爐，但前中廣董事長趙少康今（21日）率先公布他所掌握的消息，台灣將被課徵32%關稅，更質疑為何民進黨政府刻意延遲公布？藍委張嘉郡也透露，民間也已聽說美國已寄信給台灣。對此，行政院發言人李慧芝駁斥相關言論，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率通知。綠委賴瑞隆也說，造謠式說明只會造成國內恐慌，且希望達到自己政黨效益，影響罷免案，非常不可取、惡劣。

針對藍營人士聲稱台灣將被課徵32%關稅，賴瑞隆透過自錄影片表示，台美關稅還在進行中，但卻有藍營人士如趙少康等人，故意傳出台美已確定稅率為32%，這樣造謠式說明只會造成國內恐慌。

賴瑞隆指出，事實上，行政院副院長鄭麗君現在已第4度前往美國來談判，努力朝向20%以下來爭取，希望能對國內產業與農漁業有更好幫助；但在這時候卻有這樣造假的訊息，趙少康等藍營人士傳出32%已定案，如此造假式發言只是造成國內恐慌，同時希望達到自己政黨效益，希望影響到罷免案，這非常的不可取與惡劣。

賴瑞隆說，包含台灣，許多國家都仍在與美國談關稅，希望大家一起支持行政團隊，爭取到最好的談判結果。此時傳出惡意謠言，只是在打擊我方士氣，同時試圖影響罷免結果，再次提醒不要故意製造內部分化與爭端，而應一致支持行政團隊，來爭取最大效益，此時惡意放出這樣的假消息、謠言，只是在重傷國內產業，希望達到政治效果，國人都不會認同與支持。