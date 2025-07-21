女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇！網美店嗆告：讓妳留案底

▲A小姐因吃到烤焦貝果向店家反應，店家卻直接將Ａ小姐母親解僱。（圖／A小姐提供）

圖文／CTWANT

網美貝果店驚傳違法解雇員工？本刊獲報，一間在淡水頗具名氣的貝果店，16日才風光在士林區天母喜迎第二間分店，孰料開業才不到一星期就爆出糾紛事故。有女子19日前往該店探班正在上班的母親，並購買了一個350元的貝果，咬下去驚覺貝果「苦苦的」，將貝果逐層分解，才發現貝果被烤焦，事後向店家反應，竟被質疑「多做措施」，才會導致貝果烤焦，讓他氣不過發文，孰料在上班的母親卻突然被告知，「沒辦法和教出這樣小孩的人共事」，當場要媽媽不用再來上班。

據了解，A小姐19日歡天喜地的前往母親上班的地點探班，同時該店也是淡水一間頗具盛名的網美貝果店，為了支持母親打工的店家，A小姐向店家購買了店家的招牌口味「鮭魚洋蔥奶酪」。等回家享用貝果，卻總覺得吃起來怪怪的，將貝果拆解後，才發現有一側的貝果「被烤焦」了，因此告知媽媽，母親也特地選在下班後的空檔，告知老闆娘狀況。

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孰料，老闆娘的反應卻是質疑她事後回家「多做措施」，導致貝果「烤焦」，才來責怪店家，讓她氣不過，將過程發在社群平台上，意外引起討論。然而本以為事件到此為止，卻又意外引爆後續，網美貝果店的老闆娘疑似發現該篇貼文，從而推斷應是員工女兒所發，竟當面要求A小姐的母親「明天不用再來上班了」，更怒嗆A小姐的母親，「我沒辦法跟一個交出這樣小孩的人共事，我不會把我的小孩教的那麼沒有分辨是非對錯的能力」，要A小姐母親把制服洗好後拿回來，星期五再來結算薪資。

同時，老闆娘也要A小姐的母親回去讓女兒刪文，否則就將對A小姐提告，因其毀壞店家名譽，無中生有的造謠中傷店家，直嗆要讓A小姐「留案底」，「看看畢業後誰敢用有案底的」，讓A小姐當場氣炸。

對此，本刊也實際詢問當事店家，惟店家見事態發展有越演越烈之趨勢，隨即關閉Google Maps，將店家標示為永久停業，並關閉所有對外連絡方式與訊息回復。店家也在21日上午繼續轉發相關動態，表示，「只想低調做貝果而已，淡水店與天母店依舊正常營業，營業時間均以IG顯示為主。」

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