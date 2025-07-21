工程師一聽到「捷運關門聲」全身冒冷汗！醫揭13症狀：是恐慌症

▲醫師透露有工程師一聽到「捷運關門聲」就癱軟。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

搭乘捷運或處於密閉空間時，是否曾突然感到心跳加速、呼吸困難、全身冒冷汗？不少民眾誤以為是心臟、呼吸或腸胃疾病發作，實際上可能是「恐慌症」的徵兆。台北市立聯合醫院忠孝院區精神科主治醫師陳大申提醒，若在密閉、擁擠環境下突然出現劇烈不適，應儘早尋求身心科協助，避免延誤治療。

恐慌症（Panic Disorder）發作地點常在人多、擁擠又閉塞的環境，如電梯、捷運車廂，有的患者則在開車上高速公路或經過隧道時發作。

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恐慌症何時會發作多半不可預期，且發作前少有徵兆。陳大申透過新聞稿表示，儘管嚴重發作時間不長，很少超過半小時，但因發作頻率可能好幾週1次，也可能1天好幾次，讓恐慌症患者陷入隨時發作的憂心中。

陳大申說，患者大部分會求助心臟科、胸腔科或腸胃科，但都找不到病因，後來才知道原來自己是得了恐慌症，更不知道應該看精神科或身心科，平白走了許多冤枉路。

陳大申曾收治1名女工程師個案，她長期睡眠不足，加上忙碌超時工作，上班前總感到頭昏腦脹。某天匆忙跑進捷運站，聽見車廂關門聲突然覺得心跳加速、不能呼吸、全身冒冷汗，漸漸不敢搭乘大眾交通工具。

陳大申表示，還有1名男業務是開車上高速公路時發病，突然覺得呼吸困難、心跳加速，跑遍各大醫院心臟科、胸腔科、腸胃科及無數次的急診也未改善。某次在急診室照會精神科，才得知是「恐慌症」上身。

陳大申表示，數十分鐘內出現4種以上症狀要留意，包括心悸或心跳加速、呼吸困難或窒息透不過氣來的感覺、喉嚨哽塞、全身出汗、身體發麻刺痛或顫慄發抖、胸口劇痛不適、頭暈身體不適或暈厥眼前發黑的感覺、失真或失去現實感而對四周環境感覺陌生、害怕失去控制而即將發狂、害怕即將死亡、感官感覺異常、面部潮紅或冷顫、害怕無法控制自己等13種恐慌症診斷症狀。

此外，陳大申說，其他治療方式也有輔助療效，例如衛教讓患者了解什麼是恐慌症、治療方法及預後等；透過認知行為治療改善病患某些錯誤觀念，消除預期的負面非理性思考，只要好好遵從醫囑、耐心服藥，可能就不會再次發作。

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